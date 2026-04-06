El PP lamenta que el PSOE use la Diputación de Jaén como un "tablón de anuncios electorales y frente de batalla"

Bancada del PP en la Diputación de Jaén - PP DIPUTACIÓN

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha lamentado que el PSOE use la institución como "un tablón de anuncios electorales y frente de batalla" para confrontar con la Junta de Andalucía, mientras "da la espalda a problemas urgentes de la provincia".

El portavoz popular, Luis Mariano Camacho, ha criticado que el equipo de gobierno socialista haya rechazado medidas propuestas por el PP para la seguridad y la salud, como la creación de un Consorcio Provincial de Bomberos o un plan de choque contra el Virus del Nilo.

Camacho ha subrayado que frente a esta actitud del PSOE, el PP "ha vuelto a actuar con responsabilidad" y ha votado a favor de las ayudas por el temporal y la modificación de crédito correspondiente porque "son recursos que nuestros pueblos necesitan", aunque ha calificado el modelo de reparto como un "auténtico despropósito".

Para el portavoz, imponer una "tarifa plana" de 100.000 euros por municipio es "una tremenda injusticia", además de ser "ineficaz" ya que "no se puede dar lo mismo a un pueblo con poca extensión que a Santiago-Pontones, con más de 50 núcleos de población y daños millonarios".

Asimismo, el portavoz ha denunciado la "opacidad y lentitud" del PSOE, que "trae estas ayudas por urgencia dos meses después de las borrascas". Además, ha mostrado su preocupación porque se produzcan "bandazos y cambios de criterio para acceder a los fondos, tal y como está ocurriendo con el Gobierno de España, que tiene a los agricultores y las organizaciones agrarias desquiciados con su improvisación".

En cuanto a las mociones rechazadas, en lo que se refiere a la propuesta de crear un consorcio provincial de bomberos, ha indicado que su grupo apuesta por "un servicio único y profesional, como en el resto de Andalucía, que acabe con la precariedad de casos en los que hay retenes con solo dos efectivos, algo que incumple cualquier normativa de seguridad".

Respecto al Virus del Nilo, ha instado a la Diputación a dejar de "echar balones fuera" y asumir su competencia supramunicipal, siguiendo el ejemplo de las diputaciones de Sevilla o Huelva porque "la salud pública no puede ser rehén del sectarismo del PSOE".

Finalmente, el portavoz popular ha lamentado que el PSOE prefiera el "acoso y derribo" contra la sanidad pública andaluza o el sistema energético en lugar de exigir al Gobierno de España las infraestructuras eléctricas que Jaén necesita para su desarrollo industrial. "Frente a la ideología y la confrontación del PSOE, el PP seguirá ofreciendo gestión y soluciones para los jiennenses", ha concluido Camacho.