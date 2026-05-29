PP pide soluciones ante "la situación desoladora" de las dos residencias gestionadas por la Diputación de Jaén

Imagen de trabajadoras de las residencias de Diputación en el pleno - PP

JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha defendido una moción --rechazada con la mayoría del votos del PSOE-- para exigir "más medios y un trato digno" en las residencias públicas gestionadas por la Diputación ante una situación "indigna e insostenible".

Lo ha hecho ante un grupo de trabajadoras de los centros José López Barneo y Santa Teresa, y de familiares de los residentes, presentes en el salón de plenos. Ha sido la cuarta vez en el último año y medio que el PP lleva una moción denunciando la situación de los dos centros.

"Los socialistas pasan el día hablando de defender lo público, pero cuando depende de ellos hacen exactamente lo contrario. El PSOE es único haciendo lo contrario de lo que dice", ha lamentado el portavoz popular, Luis Mariano Camacho.

Camacho ha aludido a una realidad "desoladora" marcada por la falta de personal, impagos de nocturnidades y complementos desde diciembre, y trabajadoras "reventadas" a las que llaman en sus días de descanso sin cubrir las bajas.

A ello le ha sumado deficiencias de limpieza, mobiliario deteriorado, salidas de emergencia sujetas con tela o ratas muertas en el sobretecho. Además, ha desvelado la gravedad de un catering temporal que dura ya dos años, con "menús insuficientes, sin adaptar a diabéticos y con escasez de raciones, donde no hay ni cucharas y tienen que comer con las de postre".

"Ya basta de vergonzosa inacción. Es inadmisible que, recibiendo casi cinco millones de euros de la Junta en 2025 para financiar estas plazas, mantengan los centros en un abandono absoluto y acumulen 37 agresiones en un año, comunicadas y sin que hayan tomado ninguna decisión. Hasta la Inspección de Trabajo les ha llamado la atención", ha aseverado.

OLIVAR

El portavoz popular ha censurado también el "nuevo agravio" del Gobierno de España, al que pedían los populares una rectificación a través de una moción, señalándolo como "único responsable" de dejar a 47 municipios de Jaén fuera de la reducción fiscal del IRPF para el olivar.

"La Junta de Andalucía cumplió solicitando una rebaja general del módulo del olivar para toda la provincia, pero Sánchez decidió rechazarla y volver a dar la espalda a Jaén", ha dicho Camacho.

Por último, ha valorado la aprobación en el pleno de iniciativas a la lucha frente al Virus del Nilo y de respaldo a la Guardia Civil, "fundamentales para la seguridad y el bienestar de los jiennenses".