PP reclama a la Diputación de Jaén la creación de un consorcio provincial de bomberos

Reunión comarcal del PP - PP

JAÉN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular de la Diputación de Jaén ha reclamado la creación de un consorcio provincial de bomberos, una herramienta que, según los popular, permitiría "reforzar la seguridad y optimizar recursos", algo que "ya existe en el resto de provincias andaluzas".

Así lo han puesto de manifiesto en un encuentro comarcal celebrado en Jaén, donde el portavoz, Luis Mariano Camacho, ha anunciado el registro de una moción para crear un consorcio provincial de bomberos. "Jaén no puede seguir siendo la excepción. No hablamos de un capricho, sino de una necesidad urgente. La seguridad de los jiennenses no puede depender de plantillas bajo mínimos ni de parques que funcionan a medio gas", ha afirmado.

Según Camacho, el consorcio "acabaría con la improvisación, daría estabilidad al servicio y garantizaría una respuesta rápida ante cualquier emergencia". "Los bomberos merecen trabajar con garantías y los ciudadanos merecen tranquilidad", ha añadido.

Ha hecho hincapié en que los consorcios provinciales son ya "una realidad consolidada" en 24 provincias y cabildos insulares de España. Actualmente, la Diputación mantiene convenios con varios parques municipales --Andújar, Alcalá la Real, Jaén, La Carolina, Linares, Martos y Úbeda-- y la propia Diputación participa en la gestión de consorcios comarcales ya existentes, como los de la Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y, en breve, Sierra Mágina oriental y Sierra Mágina occidental, estando además pendiente la creación de los parques de El Condado y Las Villas.

Para el PP, este modelo "es disperso y desigual" y la creación del consorcio provincial permitiría "un sistema homogéneo y coordinado para toda la provincia".

Por otro lado, el portavoz popular ha denunciado la gestión de las ayudas por el tren de borrascas, que tuvieron lugar en febrero y que "se anunciaron a bombo y platillo", pero que llegarán al pleno del próximo lunes "por urgencia y sin información previa ni un simple borrador".

"No han tenido tiempo de presentar las ayudas, pero sí de convocar una rueda de prensa. Una vez más vemos una Diputación actuando a remolque y a paso de tortuga, más pendiente del autobombo que de solucionar los problemas de los jiennenses y con una opacidad que es una falta de respeto institucional", ha criticado Camacho.

Camacho ha criticado la insistencia en una "muy injusta tarifa plana" de 100.000 euros para todos los ayuntamientos. "Hay municipios como Alcalá la Real que llevan más de dos millones gastados en arreglos, y otros que ni siquiera podrán justificar esa cantidad", ha señalado Camacho para incidir que "no es lo mismo un municipio pequeño que Santiago-Pontones, con más de 50 núcleos de población. Es una aberración".