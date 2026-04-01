El PP reclama a la Diputación de Jaén un plan provincial "inmediato" contra el Virus del Nilo

La diputada provincial del PP María Jesús Arrabal - PP

JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha reclamado al equipo de gobierno del PSOE que ponga en marcha "de inmediato" una campaña provincial de control del mosquito transmisor del Virus del Nilo ante "un año de especial riesgo por la acumulación de agua tras las intensas lluvias del tren de borrascas".

Los populares han registrado una moción para el próximo pleno en la que se insta a actuar "con anticipación y responsabilidad, como ya hacen otras diputaciones".

Han advertido en un comunicado que las condiciones actuales "favorecen la proliferación del mosquito y elevan el riesgo de transmisión". Para la diputada provincial del PP, María Jesús Arrabal, resulta "imprescindible" actuar antes de que llegue el verano. "La Diputación debe asumir su responsabilidad y liderar una estrategia coordinada, con financiación suficiente, para ayudar a los ayuntamientos en las tareas de prevención y control", ha dicho.

Arrabal ha indicado que "según la ley la competencia es de los ayuntamientos" y Diputación, según los populares, admitió en julio de 2025 que en materia de control de vectores --igual que ocurre con ratas, garrapatas o mosquitos transmisores de dengue o fiebre amarilla-- la competencia es municipal.

"Que no vengan ahora a hacer política electoralista mirando a la Junta de Andalucía. La Diputación no está para echar balones fuera, existe para auxiliar a los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños cuando estos no llegan, es su razón de ser", ha subrayado.

La diputada ha pedido tomar como referencia el modelo de la Diputación de Huelva, que cuenta desde hace años con un servicio específico de control del mosquito y un plan integral "considerado un referente nacional por su eficacia". También ha recordado que otras diputaciones, como la de Sevilla --gobernada por el PSOE--, ya han activado estrategias específicas. "No valen excusas. Con las mismas competencias, otras diputaciones sí actúan", ha dicho la diputada popular.

En la misma línea, Arrabal ha sostenido que el Gobierno andaluz está cumpliendo con su responsabilidad y mantiene activo desde 2025 el Programa de Vigilancia y Control Integral del Virus del Nilo, con agentes de Salud Pública desplegados, trampas móviles instaladas y los niveles de riesgo comunicados a cada municipio. Ocho municipios jiennenses --Andújar, Arjona, Baeza, Ibros, La Carolina, Linares, Lopera y Villanueva de la Reina-- están en nivel alto, y otros 32, en nivel medio.

Por ello, ha reclamado medidas concretas como tratamientos y fumigaciones en zonas inundadas mediante cañones o drones, instalación de trampas y control biológico. "Si los recursos que cada año se destinan a autobombo se pusieran al servicio de los ayuntamientos, la situación sería muy distinta", ha dicho Arrabal, que ha concluido diciendo que "la Diputación debe ponerse del lado de los municipios y de la salud de los jiennenses".