PP-A y Sindicato Médico Andaluz acuerdan "abrir un proceso de diálogo" para abordar mejoras de condiciones de sanitarios

Archivo - Imagen del nuevo Centro de Salud La Campana-Nueva Andalucía. A 17 de marzo de 2026 en Marbella, Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han acordado "abrir un proceso de diálogo sobre las condiciones profesionales de médicos y facultativos", desde la premisa de que es necesario "seguir fortaleciendo el Sistema Sanitario Público Andaluz y mejorar progresivamente las condiciones profesionales del colectivo médicos y facultativos".

Así se recoge en un comunicado conjunto del PP-A y el SMA difundido este lunes, 1 de junio, que da cuenta de un encuentro de trabajo mantenido por ambas organizaciones en el que "han coincidido en la necesidad de seguir fortaleciendo el Sistema Sanitario Público Andaluz y mejorar progresivamente las condiciones profesionales del colectivo médicos y facultativos".

De esta manera, ambas partes han acordado "iniciar un periodo de diálogo durante las próximas semanas, con el 30 de junio como fecha límite, para avanzar en un calendario de prioridades y actuaciones de cara a la próxima legislatura, dentro del marco competencial de la Junta de Andalucía y del Servicio Andaluz de Salud", según detalla el comunicado.

El proceso "abordará cuestiones como la carga asistencial, la organización de la actividad sanitaria, la jornada, la conciliación, el desarrollo profesional, la planificación de recursos humanos, la atracción y retención del talento médico y la participación de los profesionales en la mejora del sistema".

Asimismo, ambas partes "han coincidido en la conveniencia de establecer en Andalucía un espacio estable de diálogo profesional que permita tratar de forma continuada los asuntos que afectan al ejercicio de la profesión médica", agrega el comunicado.

El PP de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz expresan además su "voluntad de trabajar conjuntamente para reforzar la calidad asistencial, el reconocimiento profesional y la sostenibilidad de la sanidad pública andaluza".

HUELGA DE MÉDICOS

El documento del acuerdo alcanzado entre el PP-A y el SMA, difundido también este lunes junto al referido comunicado y consultado por Europa Press, hace alusión igualmente a la "situación actual de conflicto existente en estos momentos entre el colectivo médico y facultativo y el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España".

Para el PP-A y el SMA, se trata de "una cuestión de ámbito nacional cuya solución requiere una respuesta adecuada por parte de las instituciones responsables de dicha negociación".

El Partido Popular de Andalucía considera "necesario que el Gobierno de España abra una interlocución real y efectiva con los representantes de los médicos y facultativos y avance hacia un marco normativo específico de ámbito nacional que permita reconocer adecuadamente la singularidad de la profesión médica, su responsabilidad asistencial, sus condiciones de ejercicio profesional y su papel estratégico dentro del sistema sanitario público".