PP-A vincula a Montero con el "pasado de la corrupción" en Andalucía que "trae el socialismo"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo (d), participa en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en Córdoba. A 23 de marzo de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). Los desayunos informativos de Europa - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha sostenido este lunes que la candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, "recuerda" al "pasado de la corrupción" en Andalucía que vincula con la etapa de gobierno socialista en la Junta.

En una atención a medios en Córdoba tras participar en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía organizado en colaboración con la Fundación Cajasol, el secretario general del PP-A se ha referido a una información según la cual "el ex número tres de María Jesús Montero" en el Ministerio de Hacienda, "está siendo investigado por cohecho y diferentes delitos".

En concreto, Antonio Repullo ha aludido a una información del diario digital 'El Debate' que señala que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por un presunto delito de cohecho contra José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Al hilo de este asunto, el dirigente del PP-A ha aseverado que "María Jesús Montero nos ha vuelto a ese pasado de la corrupción" en Andalucía, y que dicha información "recuerda lo que hacía el Partido Socialista en Andalucía", en una etapa de gobierno en la Junta en la que "Montero también era protagonista", en tanto que consejera del mismo.

Repullo ha señalado que existe un "hilo conductor que era Vicente Fernández", quien fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que estuvo en la Junta "cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda", y ha sentenciado que "esto es lo que nos trae el socialismo" y "lo que nos quiere traer María Jesús Montero a Andalucía".

Frente a ello, el secretario general del PP-A ha defendido que "lo que quiere" Andalucía actualmente "es estabilidad". "Queremos seguir avanzando, queremos una Andalucía que sea líder" y "de la que todos los andaluces se sigan sintiendo orgullosos durante muchísimos años", ha proclamado Antonio Repullo en esa línea.

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TREN DE ADAMUZ

Por otro lado, al 'número dos' del PP-A le han preguntado por la investigación judicial en torno al accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, y sobre la presunta retirada por parte del administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, de "al menos 42 metros de vía" de la zona del siniestro "sin consentimiento" de la juez de Montoro (Córdoba) que mantiene abierta una causa al respecto.

Antonio Repullo ha tildado de "asombroso que el Estado vaya en contra de una resolución judicial", y ha remarcado que "la cadena de custodia es esencial a la hora de las pruebas", para que éstas puedan servir ante un juzgado.

En esa línea, el representante del PP-A ha considerado "increíble que, en un Estado de Derecho, una administración como el Estado no le haga caso a otro poder del Estado como es un juez, que determina que necesita una autorización judicial para retirar cualquier elemento de ese accidente".

"Vamos a seguir muy pendientes de lo que hace Adif, y siempre al lado de las víctimas, para que alcancemos ese objetivo que es común" para ellas y "para toda la sociedad, que es conocer la verdad y que se sepa exactamente lo que pasó en el accidente de Adamuz, y, por supuesto, que se depuren todas las responsabilidades, sea quien sea, y lleguen a donde lleguen", ha advertido Antonio Repullo antes de concluir.