Los precios industriales en mayo se dispara al 22,5% en Andalucía impulsado por los precios energéticos

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones y equipamientos de la planta de Santana Factory. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han crecido un 22,5% en mayo respecto al mismo periodo del año pasado y encadena así tres meses al alza, mientras que el promedio nacional se dispararon un 10,5% el pasado mes de mayo en relación al mismo mes de 2025, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En mayo, en comparación con el mismo mes de 2025, todos los precios experimentaron un aumento. En concreto, los bienes de consumo aumentaron un 4,7%, y los 'no duraderos', de la misma forma, otro 4,7%; por otro lado, los considerados 'duraderos' aumentaron un 6,2%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios subieron un 14,7%; y en los bienes de equipo se incrementaron un 2,7%. En este sentido, donde más aumentaron los precios fue en la energía, con una subida del 41,8%.

En España, los precios industriales subieron un 10,5% en mayo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, impulsados por los precios de la energía.

Con la tasa interanual del quinto mes de 2026, en la que se notan, por tercer mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena tres meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en mayo a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 5,2 puntos, hasta el 28,2%, la mayor desde noviembre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas.

Asimismo, los bienes intermedios elevaron dos puntos su tasa interanual, hasta el 6,1%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales elevaron su tasa interanual ocho décimas, hasta el 3,5%, situándose 7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (mayo sobre abril), la inflación industrial subió un 1% tras encarecerse un 8,4% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 4,2% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.