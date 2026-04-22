Premiado en Jaén un trabajo sobre la importancia del AOVE en la microbiota intestinal y sus consecuencias fisiológicas

Investigadores implicados en el estudio premiado. - UJA

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El trabajo 'Influencia de los polifenoles y compuestos minoritarios del aceite de oliva virgen extra en la microbiota intestinal y sus consecuencias fisiológicas' ha ganado el VIII Premio Internacional Castillo de Canena de Investigación Oleícola Luis Vañó.

Se trata del estudio de un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén, encabezados por la catedrática y profesora en el Área de Microbiología Magdalena Martínez. En él se destaca los "efectos positivos" de los componentes minoritarios de los aceites de oliva virgen extra (AOVE) y de los compuestos fenólicos en la microbiota intestinal, según ha informado este miércoles la UJA.

"Nos dimos cuenta de que había una serie de diferencias muy claras entre el aceite de oliva virgen extra y el refinado y su efecto en la microbiota intestinal. Esto se debía a los polifenoles", ha afirmado Martínez.

En este sentido, ha explicado que el AOVE tiene "una actividad antimicrobiana que recae en estos polifenoles y que son capaces de modular el tipo de microorganismos que crecen en el intestino", favoreciendo a las bacterias autóctonas que han evolucionado con el ser humano y que "van en concordancia" con su fisiología.

"Los polifenoles del AOVE impiden que otras bacterias oportunistas crezcan. Estas bacterias, que se alimentan de nutrientes de fácil asimilación, no tienen una relación respetuosa con nuestra fisiología y causan inflamación en nuestro intestino", ha indicado la investigadora.

Además, ha aludido a la importancia de este producto y ha apuntado que, "desde fuera de Jaén", la gente que visita la provincia ve que el aceite de oliva no supone aquí "un simple cultivo o un motor económico", sino que los jiennenses lo ven "casi como una religión".

Por su parte, el director general de Castillo de Canena, Francisco Vañó, ha realtado que este trabajo añade "nuevos e interesantes datos" sobre los enormes beneficios que comporta el consumo habitual de los zumos naturales de la aceituna en la salud.

"Estamos muy satisfechos con el hecho de que este trabajo, llevado a cabo por un grupo de investigadores de la UJA, se haya alzado con la octava edición del premio", ha dicho.

La directora comercial y de marketing de la compañía, Rosa Vañó, se ha referido a la importancia social del galardón. "Nuestro compromiso con la comunidad universitaria y sus equipos de investigación es muy sólido y así lo venimos demostrando desde hace más de 15 años", ha declarado.

FOMENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

El VIII Premio Internacional de Investigación Oleícola Luis Vañó, de periodicidad bianual, está convocado por Castillo de Canena con la colaboración de la Universidad de Jaén y la UC Davis Olive Center.

Tiene como objetivo fomentar y estimular el conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de la investigación sobre olivar y aceites de oliva y está dotado con un único premio indivisible de 6.000 euros y placa acreditativa para el trabajo ganador, mediante régimen de concurrencia competitiva.

Los resultados del trabajo premiado que no hubiesen sido previamente publicados podrán hacerlo en revistas científicas o en otros soportes, haciendo constar que resultaron premiados con el VIII Premio Internacional Castillo de Canena de Investigación Oleícola Luis Vañó. Así mismo, se ofrece la posibilidad de la publicación del trabajo íntegro o de un resumen en un formato bilingüe y con una edición de 1.000 ejemplares.

En esta edición, el jurado ha estado presidido por el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, e integrado por personas de reconocido prestigio en el campo de la olivicultura y de la investigación de los aceites de oliva.