El Premio Nacional de las Letras José María Merino muestra su narrativa el miércoles en el Festival de Poesía de Granada

Archivo - Imagen de archivo del escritor José María Merino Premio Nacional de las Letras Españolas en la edición de 2021. - José Oliva - Europa Press - Archivo

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor José María Merino, Premio Nacional de las Letras Españolas y miembro de la Real Academia Española, tiene previsto protagonizar uno de los encuentros más esperados de la programación de este próximo miércoles, 6 de mayo, en el Festival Internacional de Poesía de Granada.

Merino es una de las figuras clave del relato breve y la novela, además de destacar por su faceta poética y ensayística donde reflexiona sobre la creación literaria. Su presentación en el Centro Federico García Lorca correrá a cargo del poeta Rafael Soler, con quien mantendrá una conversación en torno a su innovadora obra donde indaga sobre los límites de la realidad y la ficción.

Su intervención estará precedida por un recital poético con voces destacadas de la poesía actual, entre ellas Ángeles Mora, Premio Nacional de Poesía; Tomás Sánchez Santiago, Premio Nacional de la Crítica; Corina Oproae (Rumanía/España), Rafael Soler y Antonio Praena.

La jornada en el Centro Lorca de la cpaital granadina tiene, además, como invitada a la escritora y periodista venezolana Karina Sáinz Borgo, quien ha alcanzado gran proyección internacional con sus novelas, en las que aborda temas como el exilio o la violencia.

El programa del miércoles también incluye una actividad didáctica dirigida al profesorado interesado en acercar la poesía al alumnado de Bachillerato, un taller que correrá a cargo del poeta y profesor de enseñanza José María García Linares.

El segundo de los encuentros con autores internacionales tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se celebrará un recital poético en el que tomarán parte Hatif Janabi (Irak) y Ahmad al Shahawy (Egipto), con traducción y lectura de poemas a cargo de José Sarria y Hussein Nahaba.

Por la mañana, en la Facultad de Ciencias de la Educación, se rendirá un homenaje al poeta Narzeo Antino, nombre con el que firmaba su obra José Ortega Torres, que dará paso a un taller de relato impartido por el escritor Salvador Gutiérrez Solís y un posterior coloquio recital con autores de distintos países. En este encuentro intercultural, participarán Mohamed Amin (Irak/Paises Bajos), William González (Nicaragua), José María García Linares, Jorge Fernández-Granados (México) y Carmen Palomo Pinel.

El cierre de la programación en la Facultad de Ciencias de la Educación correrá a cargo de la cantante y compositora Marilia Monzón, quien también participará en un encuentro previo en el IES Cerro de los Infantes de Pinos Puente.

'OMEGA': TRADICIÓN Y VANGUARDIA EN CLAVE POÉTICA, EN ALMUÑÉCAR

La música también va a tomar el relevo como una extensión de la palabra poética en el homenaje por el vigésimo aniversario del disco 'Omega' que firmaron Enrique Morente y Lagartija Nick. Soleá Morente, hija del maestro granadino del cante flamenco, y Antonio Arias, líder de los visionarios rockeros Lagartija Nick, ofrecerán una charla concierto que coordinará el cantaor Juan Pinilla en la Casa de la Cultura de Almuñécar.

'Omega', el disco publicado en 1996, con adaptaciones de poemas de Federico García Lorca y versiones de Leonard Cohen, está considerado uno de los mejores discos hechos en España y es una obra clave en la escena musical contemporánea por ser un cruce entre tradición flamenca, rock de vanguardia y poesía.

Otros encuentros de interés que se celebrarán el miércoles en la provincia serán la charla con el poeta Tomás Sánchez Santiago en la Casa de la Cultura de Monachil, las visitas de la escritora argentina Ana María Shua y de la poeta uruguaya Carolina Zamudio a los municipios lorquianos de Fuentevaqueros y Alfacar, respectivamente; y la cita de la escritora Ana María Romero Yebra con alumnos de Iznalloz.