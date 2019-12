El presidente de la CEA cree que la "inoportuna" carta de Hacienda a la Junta causa "daño reputacional" a Andalucía

Publicado 16/12/2019 15:01:54 CET

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha tildado este lunes de "inoportuna" la carta remitida por el Ministerio de Hacienda a la Junta de Andalucía por el incumplimiento de la administración autonómica del objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista, y ha considerado que esto causa "daño reputacional" a Andalucía.

Así lo ha expresado el presidente de los empresarios andaluces en unas declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, después de que haya trascendido una carta del secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Diego Martínez, al secretario general de Hacienda de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Ignacio José Méndez, en la que desde el Gobierno comunican a la administración autonómica que no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018.

González de Lara ha apuntado que se trata de "un tema complejo, como todo lo que tiene que ver con las relaciones presupuestarias entre administraciones", y aunque ha reconocido que no ha tenido ocasión aún de leer dicha carta, piensa que es "inoportuna e inesperada, porque viene a dejar entrever que no ha habido un cumplimiento con un Presupuesto de 2018" por parte de "un Gobierno que no estaba entonces" --el actual de PP y Ciudadanos (Cs)--, y, además, "por una sola décima", cuando "otras comunidades autónomas, como Murcia o la Comunidad Valenciana, tienen un déficit muy superior, y desconocemos ahora mismo si se les ha remitido un escrito de la misma naturaleza", según ha apostillado.

Al respecto, el presidente de la CEA ha agregado que sobre esta cuestión le cabe pensar que puede deberse a una razón "política" o a una "técnica", y "si es la política, hay que explicarlo bien, y no a través de una carta del secretario general de Financiación Autonómica".

Así, ha opinado que, ya que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "con muy buen criterio", ha decidido "reunirse" con los presidentes de las comunidades autónomas de cara a su candidatura a la investidura como jefe del Ejecutivo, "hubiera sido oportuno" trasladar esta cuestión a la Junta de Andalucía "en persona, y no mandar una misiva, cuando en ocasiones las cartas las carga el demonio", según ha comentado.

En esa línea, González de Lara ha señalado que debe haber "lealtad institucional" entre las administraciones y que éstas "no se hagan la zancadilla entre sí", y "el Gobierno central no tenía por qué hacer esto en este momento, salvo que hubiera otro tipo de intenciones políticas que se me escapan", ha apostillado antes de manifestar que "hasta las decisiones técnicas tienen su momento".

Así, el presidente de la CEA se ha declarado sorprendido de que "un Gobierno en funciones adopte esta decisión", porque lo primero que debería hacerse es "constituir el nuevo Gobierno" derivado de las elecciones generales del 10 de noviembre, y "cuando lo constituya, mande (el Gobierno central) las cartas que tenga que mandar, y tome las decisiones y reúna a los presidentes" de comunidades, ha continuado.

LLAMADA AL "DIÁLOGO POLÍTICO"

"Andalucía se merece un respeto, y no puede ser maltratada por una décima que pueda penalizar nuestro futuro", según ha reflexionado González de Lara, quien ha realizado "una llamada al diálogo político, entendido como la búsqueda del interés general".

Además, ha defendido el "esfuerzo en la gestión presupuestaria" que, a su juicio, ha realizado a lo largo del ejercicio 2019 el Gobierno andaluz de PP-A y Cs y "por cumplir los criterios de estabilidad", por lo que ha considerado "en cierta medida injusto hacia Andalucía" el requerimiento de Hacienda, porque "se está adoptando" desde la Junta "una senda, un camino de cumplimiento de la regla de gasto que es indiscutible".

En esa línea, ha subrayado que "el rating de credibilidad financiera que tiene ahora mismo Andalucía es importante", y noticias como ésta "nos genera un daño reputacional", según ha lamentado.