El presidente de la Diputación de Granada celebra la vigésima edición del Día de la Bicicleta en Alhedín

GRANADA. 1.5.26. Dia de la bicicleta en Alhendin. FOTO: ANTONIO.L.JUAREZ. Archsev - ANTONIO L JUÁREZ

GRANADA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha conmemorado este viernes, 1 de mayo, la vigésima edición del Día de la Bicicleta en la localidad de Alhedín con la participación de numerosos ciudadanos acompañados de sus bicicletas para recorrer la ciudad granadina.

El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Pedro Rodríguez, ha asistido durante la mañana de esta jornada a la celebración de este aniversario, donde ha destacado el ambiente de la ciudad y ha invitado a la participación de todos los ciudadanos.

"Estamos disfrutando de un día de bici, un día en familia. La provincia está espectacular, estamos viendo una primavera extraordinaria y sin duda invita a disfrutar las calles, disfrutar los jardines, disfrutar los parques y por eso hoy estamos en Alhedín, un año más después de más de 20 años, celebrando el Día de la Bicicleta", ha valorado el presidente.