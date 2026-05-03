El presidente de los joyeros cordobeses espera respuesta de Europa a la IGP Joyería de Córdoba "antes del verano"

El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano, espera tener respuesta, "antes del verano", por parte de la Agencia Europea de Patentes y Marcas (Euipo), al proyecto presentado por la asociación para la puesta en marcha de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Joyería de Córdoba.

Así lo ha avanzado García-Escribano, en una entrevista concedida a Europa Press, señalando que el proyecto para la IGP, presentado el pasado diciembre, "ya está en manos de Europa", si bien, previamente, la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, "que lo ha estado viendo, dice que nuestro pliego está muy completo y que probablemente sea la primera que se conceda en España".

García-Escribano ha resaltado que, en cualquier caso, "no se trata de llegar el primero, ni el segundo, se trata de conseguirlo, pero sí que es verdad que estamos muy adelantados y yo, personalmente, tengo la esperanza de que sea antes del verano. Pero hay que esperar a ver qué es lo que nos dice la Euipo", que es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (UE) responsable de gestionar las marcas de la UE y los diseños registrados de la UE.

En cuanto a lo qué representará para los joyeros cordobeses contar con la IGP, el presidente de la asociación ya ha subrayado que ello supondrá "un hito en la joyería cordobesa, porque va a ser una distinción de calidad" para la misma.

En cualquier caso, según ha señalado, "nuestra joyería ahora mismo está en alza y tiene unas particularidades que son apreciadas en todo el mundo, pero ya el hecho de que nosotros podamos identificar a nuestra joyería como Indicación Geográfica Protegida creo que va a ser muy beneficioso para nuestros fabricantes. El tiempo nos lo dirá".

Además, otro aspecto a tener en cuenta, según ha concluido García-Escribano, es que "cuando consigamos la IGP, hay también ayudas de fondos europeos", pues están ya establecidas para las IGP, de modo que "vendrán ayudas para la promoción de nuestra joyería, lo que también será muy bueno para nuestros fabricantes".

APOYO DE LA DIPUTACIÓN

En relación con ello, el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba ha sido escenario recientemente de una sesión fotográfica impulsada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy con el objetivo de crear material con el que promocionar la joyería cordobesa a nivel nacional e internacional, así como avanzar en la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Joyería de Córdoba'.

A este respecto, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ya ha subrayado que desde la institución provincial apoyan "esta iniciativa de la asociación, porque le da origen, le da prestigio, le da protección y le da valor. No es solamente un sello, es vincular con Córdoba la joyería cordobesa y dotarla de autenticidad. Es reforzar esa marca y es vincularla también a la historia, al oficio y a la excelencia".