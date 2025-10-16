A prisión el conductor de una furgoneta detenido cuando portaba 864 kilos de hachís en Granada

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha detenido a un varón de 24 años por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial y otro de tráfico de drogas tras lograr interceptarlo mientras circulaba a gran velocidad por la autovía A-92 portando 864 kilos de hachís en la furgoneta que conducía. Tras su puesta a disposición judicial, el juez ha decretado para él su ingreso en prisión provisional.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 de octubre, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Loja, en el Poniente de Granada, observaron una furgoneta circulaba a gran velocidad por el carril izquierdo de la autovía A-92 de Sevilla a Almería.

Fue este motivo por el que los agentes dieron el alto al vehículo y el conductor, que al parecer hizo caso omiso a las señales de los guardias civiles, habría emprendido la huida, siendo seguido por ellos.

Durante la huida, un segundo vehículo, presumiblemente colaborador con el primero, colisionó lateralmente con el vehículo policial para "tratar de evitar que el vehículo en el que transportaban la droga fuese interceptado, si bien, a pesar de que el vehículo en el que viajaban los agentes se salió momentáneamente de la vía, no lograron su objetivo, pues continuaron su persecución".

Finalmente, con el apoyo de varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, consiguieron detener la furgoneta, momento en el que se procedió a la inspección de la misma, hallándose en el interior 24 fardos de hachís que arrojaron un peso total de 864 kilogramos.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Maracena se hizo cargo de la instrucción de diligencias. Por todo ello, se procedió a la detención del conductor por la comisión de un delito de tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial.