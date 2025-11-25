A prisión tras un robo en una cafetería de Granada amenazando al encargado con un cuchillo

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional de un hombre de 47 años con múltiples antecedentes policiales detenido por la Policía Nacional como presunto responsable de un robo con violencia o intimidación llevado a cabo en una cafetería del barrio del Zaidín, en Granada, adonde habría accedido de forma sorpresiva y cogido un cuchillo para amenazar al único empleado que se encontraba en el establecimiento en ese momento "obligándole a abrir la caja registradora para poder sustraer el dinero.

Según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este martes, los hechos se produjeron a las 22,00 horas y el ahora investigado por estos hechos se habría hecho "con todo el dinero que había en ese momento, que eran aproximadamente cien euros". En la terraza del local había también varios clientes que vieron entrar y salir a esta persona.

El grupo de investigación, en sus pesquisas, una vez recibida la denuncia por parte del empleado, encontró otro hecho relacionado en hora y lugar con el robo de la cafetería. Minutos antes y a escasos metros del lugar se había producido un robo violento "de idénticas características" en un supermercado por el que fue identificado y detenido el mismo implicado en los hechos de la cafetería.

La investigación consiguió determinar que el responsable de los robos era la misma persona, por lo que se activó su búsqueda para volver a localizar y detener al autor, hecho que se produjo días más tarde en la zona de Caleta, también en la capital granadina.