El programa Misión Jaén El Banco, dedicado al sector de videojuegos y creación digital, cuenta con 35 empresas

Participantes en la jornada 'Misión summit Andalucía' - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa Mision Gaming Jaén El Banco, dedicado al ámbito de los videojuegos y creación digital, aunque con una diversificación hacia tecnologías transversales, ha contado con 35 empresas. Se desarrolla en el Centro de Emprendimiento Digital, un espacio enfocado al impulso del sector del videojuego situado en el antiguo Banco de España.

Así lo ha indicado el director del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) y responsable local del proyecto, José María Mesbailer, quien ha participado en la jornada técnica 'Misión Summit Andalucía', que ha puesto fin a la presente edición anual de este programa.

Impulsado por la Agencia Digital de Andalucía en colaboración con Imefe como socio local para el desarrollo de las actividades, ha contado con 32 empresas incubadas y tres en fase de alta aceleración.

El evento se ha dirigido específicamente a los agentes vinculados al programa, con la participación de entidades como AJE, Muy Jaén y la propia Agencia Digital de Andalucía, según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

Durante el encuentro ha expuesto la evolución de las empresas incubadas a lo largo de esta edición, abarcando tanto los proyectos en fase de incubación y puesta en marcha como aquellos integrados en los programas de alta aceleración, bajo la dirección de Daniel Burgos y la coordinación de Esther Pina. Así, se ha presentado el recorrido de las iniciativas tecnológicas impulsadas en el centro jiennense en los últimos meses.

Asimismo, se han analizado los principales hitos alcanzados y la evolución del perfil técnico de los proyectos. Aunque el objetivo principal del programa se centraba en el desarrollo de videojuegos y la creación digital, "se ha observado una progresiva diversificación hacia tecnologías transversales y su aplicación en nuevos ámbitos de mercado como la realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial, ilustración, automatización, producción de contenidos digitales y nuevas soluciones tecnológicas aplicadas al sector turístico".

Misión Gaming Jaén El Banco se ha desarrollado mediante un modelo de acompañamiento y mentoría altamente especializado, que ha facilitado la conexión con agentes internacionales para el lanzamiento de productos, la participación en eventos sectoriales y la identificación de sinergias comerciales y de desarrollo.

Todo ello ha sido posible gracias a la dotación tecnológica de alto nivel de las dependencias municipales del edificio Moneo, puestas a disposición de las empresas emergentes y firmas participantes.

La celebración de este evento forma parte de la fase final de la actual convocatoria en los distintos centros especializados que integran la red territorial del programa Misión en Andalucía. La sesión técnica ha concluido con un espacio dedicado al fortalecimiento del ecosistema colaborativo y a la identificación de posibles líneas de continuidad del programa.