Una psicóloga que asiste a los familiares del accidente de Adamuz (Córdoba) dice que tienen "diferentes sintomatologías"

Declaraciones a medios de la portavoz y psicóloga de la Cruz Roja, Carmen Torrico, en el Punto de Información a Familiares habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba. - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga de Cruz Roja Carmen Torrico, que, junto a otros profesionales, está prestando asistencia en la capital cordobesa a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha señalado que estas personas "presentan diferentes sintomatologías y, evidentemente, hay que darles apoyo y soporte".

Así lo ha explicado, en declaraciones a los periodistas, ante el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, hasta donde han llegado en la mañana de este lunes, en un autobús fletado para la ocasión, los familiares de afectados en el siniestro de Adamuz, llegados desde el Centro de Mayores del citado municipio, para ser atendidos en dicho centro cívico que se ha habilitado en la capital de la provincia como Punto de Información a Familiares, con participación de la EMA, Cruz Roja, psicólogos del Giped y servicios sanitarios.

Al respecto, Carmen Torrico ha detallado que, desde el equipo de Cruz Roja, "estamos trabajando en el derecho de intervenciones psicosociales que hemos realizado en otras ocasiones y estamos atendiendo a todas las familias que están aquí desplazadas y proporcionándoles cualquier necesidad a nivel psicosocial que nos están demandando a todo el equipo".

Ante ello y a la pregunta de si entre los familiares de las víctimas del accidente se están encontrando que están en shock o que presentan cuadros de ansiedad, entre otras patologías, la psicóloga de Cruz Roja ha respondido que "sí, como en otras intervenciones que hemos realizado siempre ante algún tipo de catástrofe, pues hay muchas personas que presentan diferentes sintomatologías y, evidentemente, hay que darles apoyo y soporte".

En cualquier caso, se les está dando "un acompañamiento desde el equipo psicosocial", es decir, "un acompañamiento desde la presencialidad, por supuesto, y con todo el apoyo, comprensión y la cobertura de todas las necesidades que puedan demandar ahora mismo los familiares", ha concluido.