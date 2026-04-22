Psicólogo del Hospital Quirónsalud subraya que "la lectura fortalece el cerebro, reduce estrés y mejora salud emocional"

Archivo - El jefe del Servicio Psicología Clínica del citado hospital cordobés y también del Centro Médico Quirónsalud Jaén, el doctor Francisco Lara. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de servicio Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén, el doctor Francisco Lara, subraya que "en un entorno marcado por la sobreexposición a pantallas y la inmediatez digital, la lectura se consolida como una herramienta eficaz para proteger la salud mental, reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional".

En una nota, el doctor valora "el impacto de este hábito en el funcionamiento del cerebro y en la calidad de vida", de modo que "leer es una de las actividades más completas para la mente", porque "durante la lectura, el cerebro activa una compleja red de procesos que permiten interpretar símbolos y transformarlos en significado".

"Este mecanismo no sólo implica comprender palabras, sino también activar recuerdos, emociones y conocimientos previos, fortaleciendo funciones cognitivas esenciales como la atención, la concentración y la memoria", afirma, para apuntar que "este ejercicio continuado actúa como un auténtico entrenamiento cerebral".

"Al igual que el ejercicio físico fortalece el cuerpo, la lectura estimula la actividad neuronal y favorece la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, directamente relacionados con el bienestar y la regulación emocional", señala el especialista, quien apostilla que "como consecuencia, contribuye a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo".

Además, expone que "frente al consumo pasivo de contenidos, la lectura exige una implicación activa que favorece la reflexión, la imaginación y la capacidad crítica", a lo que agrega que "la exposición a diferentes historias, ideas y puntos de vista no sólo amplía conocimientos, sino que mejora la comunicación, facilita la interacción social y fomenta una visión más abierta y flexible del entorno".

Según relata, "uno de los beneficios más relevantes es su impacto en la empatía", de forma que "al sumergirse en las historias, el lector se adentra en la mente de los personajes, comprendiendo sus emociones, decisiones y conflictos". "Este proceso tiene un reflejo directo en la vida real, al facilitar una mayor comprensión de los demás y reforzar las relaciones interpersonales", indica.

Asimismo, remarca que "la lectura contribuye a reforzar la seguridad personal y la autoconfianza, ya que ofrece herramientas para interpretar la realidad de forma más reflexiva", a lo que añade que "ayuda a entender mejor el mundo y a nosotros mismos".

BENEFICIOS TAMBIÉN A LARGO PLAZO

Igualmente, el doctor resalta que "los beneficios de este hábito también se extienden a largo plazo", dado que "diversos estudios apuntan a que mantener una rutina lectora puede contribuir a preservar las funciones cognitivas, mejorar la memoria y retrasar el deterioro asociado al envejecimiento, reduciendo el riesgo de enfermedades neurodegenerativas".

También, señala que "en el ámbito de la gestión emocional, la lectura puede convertirse en un aliado cotidiano", de manera que "dedicar unos minutos al día a leer en un entorno tranquilo favorece la desconexión del estrés". "En particular, la lectura antes de dormir, preferiblemente en papel o en dispositivos sin luz azul, puede ayudar a mejorar la calidad del descanso al no interferir en los procesos naturales del sueño", aconseja.

EL VALOR DE LOS LIBROS DE AUTOAYUDA

Dentro del universo literario, el psicólogo explica que "los libros de autoayuda pueden desempeñar un papel relevante como herramientas de reflexión personal". "Aunque no ofrecen soluciones inmediatas, sí aportan estrategias prácticas para mejorar la gestión emocional, reforzar la autoestima y fomentar hábitos más saludables", elogia.

"Su principal valor reside en que ayudan a identificar patrones de pensamiento y ofrecen pautas para abordarlos de forma más consciente", precisa el doctor Lara, quien insiste en "la importancia de utilizarlos con una actitud crítica y como complemento dentro de un proceso más amplio de crecimiento personal".

En definitiva, enfatiza que "la lectura se mantiene como una de las herramientas más accesibles y eficaces para cuidar la salud psicológica", a la vez que "estimula la imaginación, fortalece las capacidades cognitivas y favorece el equilibrio emocional, contribuyendo de forma significativa a mejorar la calidad de vida".