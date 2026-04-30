PSOE abre la campaña en Andújar (Jaén) animando a "la movilización masiva" para lograr "un cambio de rumbo"

Archivo - El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en imagen de archivo. - PSOE - Archivo

ANDÚJAR (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha animado a "la movilización masiva" el 17 de mayo en las elecciones andaluzas porque si esto ocurre "habrá cambio de rumbo en Andalucía con un Gobierno del PSOE presidido por María Jesús Montero".

Latorre, que ha participado en Andújar (Jaén) en el acto de inicio de campaña del PSOE de Jaén, ha mostrado la "ilusión" de los socialistas por conquistar el Gobierno de Andalucía para poder cumplir su gran compromiso con la ciudadanía que no es otro que "la recuperación de la sanidad pública".

Para ello, se ha referido a la inversión de 3.000 millones de euros adicionales para contratar a más de 18.000 profesionales sanitarios. El objetivo es que los centros de salud vuelvan a atender en un máximo de 48 horas y que los hospitales "vuelvan a estar a pleno rendimiento".

Esto, según Latorre, se traducirá en un máximo de 30 días para las pruebas diagnósticas, 60 días para la consulta con el especialista y entre 120 y 180 días para operase.

El líder socialista ha indicado que Andújar y su comarca son un territorio clave para la movilización en esta campaña y ha anunciado un triple compromiso del PSOE con esta zona.

"Si el PSOE gobierna en Andalucía con María Jesús Montero como presidenta, vamos a impulsar el área logística de Andújar, vamos a construir la Autovía con Jaén por Fuerte del Rey y, por supuesto, vamos a recuperar nuestro Hospital, con los profesionales necesarios y con una cartera fuerte de servicios como la que esta comarca se merece", ha dicho Latorre.

Por su parte, el candidato número 1 del PSOE de Jaén al Parlamento andaluz, Francisco Reyes, ha advertido que éstas son las elecciones más importantes, porque no sólo se elige el partido que gobierna en Andalucía, sino "qué modelo de Andalucía queremos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos".

"Lo que pase en los próximos cuatro años puede ser la puntilla al Estado de Bienestar si sigue gobernando el PP. Deterioran los servicios públicos para decir que no funcionan y a continuación potenciar lo privado", ha dicho Reyes.

Frente a ello, ha afirmado que el PSOE "tiene otro modelo totalmente distinto" para la sanidad, la educación y la Dependencia, y ha hecho un llamamiento para "salir a calle, explicarlo y convencer" a la gente, porque "tenemos argumentos suficientes".

"Le vamos a dar la vuelta a las encuestas, como ya hicimos en las generales de 2023, si conseguimos que la gente vaya a votar. Porque las personas cabreadas con Moreno Bonilla son infinitamente más", ha dicho Reyes.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, ha apuntado que "son días de recordar y no olvidar" lo que ha ocurrido en estos años con la sanidad y la dependencia, al tiempo que ha subrayado que el caso del PSOE, la prioridad es "políticas públicas que hagan posible que las personas vivan mejor y que todos tengan las mismas oportunidades".