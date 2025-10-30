PSOE-A acusa a la Junta de destinar "más energía a perseguir a quien denuncia que a investigar" el "colapso" sanitario

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) - El PSOE-A ha acusado este jueves al Gobierno "fallido" de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno (PP-A) de estar "destinando más energía a perseguir a quienes están denunciando la realidad de la sanidad colapsada en Andalucía que a investigar qué ha ocurrido".

Así lo ha manifestado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha incidido en alertar del "hundimiento" del sistema sanitario público que "funcionaba muy bien" en Andalucía, y que "se ha destrozado completamente" en un "plazo récord de apenas siete años" de gobierno de Juanma Moreno, según ha lamentado.

En esa línea, ha señalado que "la derecha tiene un modelo que es refractario al sistema público de salud, que orienta hacia la privatización", y ha denunciado que "se ha producido un vaciamiento, y hoy el sistema público de salud en Andalucía está simple y llanamente en una situación de colapso, de destrozo absoluto", de forma que "no funciona en ninguno de sus servicios ni de sus obligaciones frente a los paciente" de esta comunidad.

Mario Jiménez ha advertido de que no hay "ni un día" sin que se conozca "una negligencia criminal" o "una decisión que destroza vidas y familias", y al respecto ha comentado que este jueves "nos desayunamos con una denuncia del Sindicato Médico en la que se pone en evidencia que se ha paralizado la elaboración de más de 40.000 pruebas diagnósticas de imagen solo en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva".

El parlamentario socialista ha criticado que, "frente a esto, la respuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía son toneladas de propaganda barata y persecución a los colectivos que denuncian lo que está pasando", y en ese punto ha advertido de una "campaña de acoso verdaderamente lamentable, vergonzosa" que, según ha sostenido Mario Jiménez, "ha puesto en marcha el Gobierno andaluz" contra la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama de Sevilla, y de la que ha responsabilizado "directamente al presidente" de la Junta, Juanma Moreno.

El diputado socialista ha criticado que "el mismo día que se sientan a dialogar" desde Amama con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, el Gobierno andaluz "ha impulsado a través de sus medios amigos una campaña que persigue a la asociación y a sus dirigentes porque han denunciado que se estaban muriendo, o que estaban enfermando sin haber tenido la respuesta de la sanidad pública".

POR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL PARLAMENTO

"Si el Gobierno andaluz no quiere que se sepa qué ha pasado, el Parlamento de Andalucía tiene que cumplir su obligación", desde la premisa de que "los andaluces", cuando "vayan a votar, tienen que conocer qué ha pasado en Andalucía con su sanidad", y "tienen derecho a conocer la verdad y toda la verdad", ha proclamado Mario Jiménez, para quien "está claro que no hay ningún afán de colaboración por parte del Gobierno andaluz".

En ese punto, el diputado socialista ha insistido en defender que "en el Parlamento de Andalucía se tiene que constituir una comisión de investigación sobre la situación de las listas de espera sanitaria y de los cribados", por una cuestión de "higiene democrática, por dignidad de las víctimas de lo que ha ocurrido, por asunción de responsabilidad de los políticos que están detrás de este desastre y de esta negligencia infinita", ha añadido.

Y ha agregado que "tiene que abrirse una comisión de investigación" en el Parlamento andaluz "para que puedan comparecer los profesionales sanitarios, las víctimas", así como "personas que, desde un conocimiento técnico y científico, puedan orientar en el diagnóstico de lo que ha pasado y proponer" ideas "para que nunca más vuelva a suceder", además de que "tienen que comparecer los responsables políticos para dar cuenta, explicar, asumir su responsabilidad y que podamos conocer qué ha sucedido", ha abundado Mario Jiménez.

PERSONAL EVENTUAL EN LA JUNTA

Por otro lado, el diputado socialista se ha referido a una orden publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) "por la que se nombra al personal eventual de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias", y al respecto se ha preguntado "cómo es posible que tengamos un consejero a tiempo parcial al frente de la crisis sanitaria más grande de la historia de España y al frente de las emergencias y de la seguridad de los andaluces" a la vez, así como "que tengamos una sola comisión para esas dos competencias, y que esa consejería se haya encargado de doblar el personal de confianza".

Y es que, según ha indicado Mario Jiménez, en virtud de dicha orden se "ratifica en sus puestos a la totalidad del personal de confianza, de los asesores que estaban" en la anterior Consejería de Salud y Consumo --suprimida en el actual Gobierno andaluz--, y "en la Consejería de Presidencia", por lo que quiere que la Junta aclare si eso significa que se haya "doblado el número de asesores".

"Queremos preguntar si esto es así, porque se ha escrito en un lenguaje críptico, se ha escondido para que no se sepa", ha añadido Mario Jiménez, quien ha cuestionado si es que Antonio Sanz "necesita el doble de asesores al haberse fusionado en una sola consejería" la de Salud y la de Presidencia.

Por otro lado, el parlamentario socialista se ha referido al presupuesto que a "publicidad y propaganda" destina el Gobierno andaluz, partiendo de la idea de que a su presidente, Juanma Moreno, "la única imagen y la única supervivencia que le preocupa es la suya".

Mario Jiménez ha criticado así que el presupuesto que el Gobierno andaluz contempla para 2026 en la sección de "publicidad y propaganda pasa de 214 a 216 millones de euros", así como que, desde que Moreno Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía" se han destinado "más de 1.000 millones de euros en propaganda", a la vez que, mientras tanto, "la gente enfermando y muriendo porque hay un sistema sanitario que han hundido" desde el Gobierno del PP-A y que "no funciona".

El representante del PSOE-A, en todo caso, ha advertido de que su partido no va a "darle continuidad a la estrategia" que tendría el Gobierno del PP-A de "desviar la atención con unas cuentas" como las del proyecto de Ley del Presupuesto de la comunidad autónoma de 2026, que inicia esta semana su tramitación parlamentaria, porque "el papel lo aguanta todo" y "las familias andaluzas ya no aguantan más".

"Los andaluces quieren saber qué ha ocurrido con la sanidad pública en Andalucía", y a que "acabe este rosario continuado de desastres sanitarios que hoy conocemos", ha abundado Mario Jiménez antes de concluir que, mientras todo eso "no se aclare", lo demás "es farfolla", incluidos los Presupuestos que "son unas cuentas 'fake' de un gobierno fallido", según ha zanjado.