PSOE se compromete a "frenar el desmantelamiento" del hospital de Motril (Granada)

PSOE presenta sus propuestas electorales para la Costa Tropical de Granada. - PSOE

MOTRIL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha presentado para la Costa Tropical de Granada un proyecto centrado en "el blindaje de los servicios públicos" que apuesta, entre otras medidas, por "frenar el desmantelamiento" del Hospital de Motril y garantizar la atención médica en los centros de salud en 48 horas máximo.

Ello, frente al "deterioro de la sanidad por las políticas" del Gobierno andaluz, según ha señalado la candidata socialista al Parlamento andaluz María Ángeles Prieto, quien ha lamentado que la Costa no haya sido "una prioridad política".

Para revertir esa situación, el PSOE se compromete a impulsar un conjunto de medidas "ambiciosas" para garantizar "inversiones, unos servicios públicos dignos, oportunidades para los jóvenes con una FP pública ligada a sectores estratégicos en la comarca, empleo de calidad y vivienda asequible", ha agregado.

En materia sanitaria, el PSOE también se compromete a finalizar el edificio Norte del Hospital de Motril y a reforzar la plantilla de este centro hospitalario, así como a construir el nuevo centro de salud en Vélez de Benaudalla.

"Es urgente el refuerzo de plantillas y especialidades para reducir derivaciones, demoras y sobrecarga asistencial", ha advertido Prieto, para pedir la confianza de la ciudadanía motrileña y de toda la Costa para desplegar estas medidas y frenar "el deterioro y los recortes de Moreno Bonilla".

EDUCACIÓN

Tras indicar el compromiso socialista de reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales, con mejora de la financiación y las plantillas y nuevas plazas en residencias y centros de día, se ha referido a las prioridades en el ámbito educativo, entre las que ha señalado la incorporación de la Costa al Plan de Bioclimatización.

También ha garantizado la construcción del nuevo IES en La Herradura, la mejora del Centro de Profesorado de Motril e impulsar una FP Dual vinculada a sectores potentes en la Costa, como el turismo sostenible, la agroindustria, las energías renovables o la digitalización.

Prieto ha advertido que el 17 de mayo "no se vota solo un gobierno; se vota si la Costa sigue esperando o empieza a avanzar para situarse como el gran motor económico que debe ser. Este es el compromiso que la candidatura socialista suscribe con toda la ciudadanía".

Por su parte, el candidato Paco Sánchez-Cantalejo ha dicho que la Costa "produce, atrae visitantes, exporta, genera empleo y sostiene una parte esencial del futuro de Granada" y "no puede seguir esperando".

Ha hecho hincapié en la importancia del Puerto de Motril, una infraestructura del Gobierno de España que "no puede seguir creciendo --ha dicho-- porque está asfixiado por los terrenos propiedad de la Junta que en ocho años no ha urbanizado, impidiendo que las numerosas empresas que solicitan suelo no puedan implantarse".

La dársena motrileña es un "nodo logístico que tiene que ser el futuro, la esperanza de muchos jóvenes para no tener que irse y de mucha gente que quiera afianzar y hacer su proyecto de vida en Motril y ganarse la vida aquí. Ahora no lo pueden hacer porque Moreno Bonilla no ha hecho sus deberes", ha dicho.

El proyecto socialista configura la dársena motrileña como nodo logístico estratégico del Mediterráneo, conectado al Corredor Mediterráneo y a un futuro Centro Logístico Agroindustrial intermodal.

Además, el PSOE ha incluido entre sus prioridades la conexión ferroviaria.

AGUA

En materia hídrica, el socialista ha censurado que la Junta cobre a la ciudadanía de la Costa el canon de depuración en el recibo del agua, "cuando hay infraestructuras sin hacer para mejorar la calidad del agua que se vierte al mar, porque aquí también vivimos del turismo".

En ese contexto, la candidatura socialista, "consciente de la importancia de las canalizaciones de Rules", se ha comprometido a seguir trabajando para que la ejecución de las canalizaciones siga avanzando y acometer otras actuaciones necesarias, como las obras de abastecimiento para los municipios de la Contraviesa.

En materia de vivienda, en el marco del plan provincial de vivienda pública y rehabilitación, el proyecto socialista prevé actuaciones en la Huerta de Carrasco de Motril.

Sánchez-Cantalejo ha asegurado que el PSOE también facilitará a todas aquellas personas, especialmente la juventud, que quieran comprar una vivienda.