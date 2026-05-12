Por Andalucía critica "modelo de PP" basado en "la especulación, turistificación y vivienda como negocio"

Acción de denuncia de Por Andalucía sobre vivienda - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha criticado, tras realizar una acción de denuncia desplegando una pancarta desde uno de los apartamentos turísticos de las Torres de Martiricos de la capital, que "esta torres son el ejemplo claro del modelo del Partido Popular, un modelo basado en la especulación, la turistificación, la vivienda como negocio y la ley de la selva".

Alba ha incidido en que "esta vivienda turística debería de haber sido clausurada porque no cumple la normativa, sin embargo, se puede seguir alquilando". "Este es el modelo del Partido Popular, donde este tipo de viviendas turísticas quedan impunes ante los ojos del propio gobierno del Partido Popular", ha apostillado.

"La especulación y el entender la vivienda como una mercancía es uno de los cánceres que está teniendo el derecho fundamental a una vivienda que tienen que tener las familias en toda la provincia de Málaga y en toda Andalucía. Estamos hablando de cerca de 90.000 apartamentos turísticos, mientras que la población malagueña tiene un problema estructural de vivienda, una emergencia habitacional", ha subrayado.

Por último, Alba ha declarado que "si Por Andalucía está en el Gobierno, tenemos claro que hay que acabar con esta impunidad y hay que reconvertir todas estas viviendas en viviendas habitables para los malagueños y para las malagueñas para que no tengan que seguir yéndose de Málaga, asfixiados por los precios desorbitados de más de un 70% en los alquileres de la vivienda".

MÁLAGA, "CAMPO DE EXPERIMENTACIÓN ESPECULATIVA DEL PP"

Por su parte, la coordinadora provincial de IU Málaga y portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que "Málaga se ha convertido en un campo de experimentación especulativa del Partido Popular a nivel de toda Andalucía".

"Málaga es la provincia en la que hay más viviendas de uso turístico de toda España y es también la provincia de toda Andalucía donde más está subiendo el precio del alquiler", ha advertido.

Morillas ha manifestado que "hoy estamos aquí en una vivienda turística en una de las Torres de Martiricos que tendría que haber sido cancelada porque está fuera del ordenamiento urbanístico de la ciudad de Málaga pero que, sin embargo, vemos cómo sigue operando, cómo se sigue alquilando de una manera absolutamente impune porque ni el Partido Popular de Moreno Bonilla en la Junta, ni el PP de De la Torre en el Ayuntamiento de Málaga, han hecho absolutamente nada para que estas viviendas de uso turístico estén canceladas y dejen de operar impunemente".

"Lo que nosotras planteamos es que no puede ser que en la provincia de Málaga haya más de 83.000 viviendas de uso turístico, 13.000 de ellas en la ciudad de Málaga. Estas son solo las que están registradas, pero sabemos que hay miles de viviendas turísticas más que están en una situación de ilegalidad y que por parte de la Junta de Andalucía no se pone en marcha ningún plan de inspecciones, ningún tipo de medidas, para acabar con este uso fraudulento de viviendas que están destrozando los precios del alquiler en la provincia de Málaga", ha señalado.

Asimismo, la coordinadora provincial de IU ha incidido en que, desde Por Andalucía, plantean que "las viviendas, los pisos, las casas son para vivir y no para especular. Que no puede ser que hayan miles de viviendas con las que se está especulando, como es el caso de esta en la que nos encontramos hoy, mientras que hay miles de familias trabajadoras que no pueden pagar los precios prohibitivos del alquiler".

Por último, Morillas ha destacado que desde la coalición de izquierdas plantean unas medidas "muy concretas" como que "no puede haber ni una vivienda turística más en la provincia de Málaga y hay que poner en marcha medidas que introduzcan la caducidad de las licencias, de manera que se empiece a poder revertir todas esas licencias que están operando en la provincia de Málaga".

"Y, por supuesto, que por parte de la Junta se actúe para que deje de pasar lo que está pasando aquí, en las Torres de Martiricos, junto a La Palma Palmilla, con viviendas turísticas que continúan operando impunemente", ha concluido.

