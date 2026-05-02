El PSOE de Córdoba apela a "coger la papeleta del PSOE" para "tener cita garantizada con la sanidad pública"

El candidato por el PSOE de Córdoba para el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas del 17 de mayo y portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, en La Rambla junto a la secretaria general del PSOE local, Marta Alejandres. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato por el PSOE de Córdoba para el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas del 17 de mayo y portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha apelado este sábado a los cordobeses a coger la papeleta del PSOE y hacer presidenta de la Junta de Andalucía a María Jesús Montero para "tener cita garantizada con la sanidad pública".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en un reparto electoral en La Rambla junto a la secretaria general del PSOE local, Marta Alejandres, Morales ha trasladado que Moreno ha llevado a la sanidad pública "a la UCI". "Si estás esperando que te vea el especialista vas a tardar más de seis meses en que te vea, si estás esperando una operación pueden dártela a 800 días, y si quieres que te vea tu médico de Primaria no esperes menos de dos semanas", al tiempo que ha insistido en que "esa es la sanidad pública que Moreno nos ha dejado, y que las y los andaluces han elevado al primer problema ciudadano de nuestra comunidad".

Por ello, ha comentado que los andaluces "pueden cambiar este relato" el 17 de mayo "cogiendo la papeleta que va a eliminar las listas de espera, la papeleta que te va a dar tu médico de primaria en menos de 48 horas, la que hará que en 30 días tengas una prueba diagnóstica o que te operen antes de los 130 días". "Es la papeleta que lleva las siglas del PSOE y que hará que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía", ha agregado.

Por su parte, Marta Alejandres ha criticado las "carencias sanitarias" del municipio y cómo los vecinos se han organizado en recocer firmas para reclamar sus derechos ante el Ayuntamiento. "Llevamos más de diez meses sin pediatra, y somos uno de los 50 municipios de la provincia donde no existe un servicio que garantice una atención y seguimiento sanitario a nuestros niños", ha reafirmado la socialista, que ha pedido el voto para el PSOE para revertir la situación y fortalecer la sanidad "sobre todo en el ámbito rural, que ha sido despreciado en estos ocho años por el PP".