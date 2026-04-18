PSOE de Córdoba critica al IMAE por plantear pagar desde el Ayuntamiento una actuación en el Teatro Central de Sevilla

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CÓRDOBA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha criticado al Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba, IMAE, por proponer pagar con dinero del Ayuntamiento una actuación en el Teatro Central de Sevilla.

Bernal ha trasladado que el PSOE pidió explicaciones en el pasado consejo del IMAE, celebrado el miércoles 15 de abril, sobre un punto del orden del día que se presentó como urgencia a última hora y que era una propuesta de contratación artística en la que el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba pagaba de su dinero una actuación en el Teatro Central de Sevilla, según ha precisado la formación política en una nota.

"Desde el PSOE pedimos que se detallara cómo es posible que con dinero del Ayuntamiento de Córdoba se pague a artistas para que actúen en Sevilla, y la explicación dada fue que, con el fin de apoyar la promoción de los ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, se proponía que estos artistas actuaran en el Teatro Central de Sevilla con un presupuesto de 10.000 euros más IVA", ha explicado.

La edil socialista ha informado de que el PSOE pidió que se sacara ese punto del orden del día y que se valorara desde la Intervención del Ayuntamiento si era procedente la propuesta. Con todo, Isabel Bernal ha aclarado que el Grupo Municipal Socialista propone que, para apoyar a los ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, "sean contratados desde el propio Ayuntamiento para actuar en Córdoba, que es para lo que está diseñado el IMAE, para gestionar los teatros y la programación de nuestra ciudad".