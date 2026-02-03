El PSOE de Córdoba lamenta el "desprecio" del PP a los mayores con pensiones más bajas, al subirles 46 céntimos al mes

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz. - PSOE

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz ha criticado este martes el "desprecio absoluto" que ha demostrado el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía "hacia las personas mayores y con discapacidad que perciben las pensiones más bajas del sistema, tras aprobar para 2026 una subida del 3% del complemento autonómico de las Pensiones No Contributivas (PNC) de jubilación e invalidez, lo que se traduce en apenas 46 céntimos al mes".

A este respecto y a través de una nota, Ruiz ha señalado que "estamos hablando de personas vulnerables, de mayores, de personas con discapacidad, y la Junta les responde con sólo 46 céntimos más al mes. Es ridículo. Es indecente", ha subrayado el parlamentario socialista, quien ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "presuma de cifras históricas" mientras "a los que menos tienen les da calderilla".

Ruiz ha explicado que "el complemento pasa de 186,45 euros en 2025 a 192,04 euros en 2026, es decir, 5,59 euros más al año", y ha matizado que "esa cuantía no se percibe mes a mes, porque la Junta la abona en un pago único anual", de modo que, "si alguien quiere verlo en términos mensuales, esa subida equivale a unos 46 céntimos al mes, prorrateando esos 5,59 euros entre los 12 meses. Es ridículo. Es indecente".

El parlamentario socialista ha contrastado esta decisión con la política del Gobierno de España y ha señalado que, "según la revalorización prevista para 2026, de en torno al 11%, la pensión no contributiva quedaría fijada en 628,80 euros mensuales, con 14 pagas al año. Frente a esa referencia, el PP andaluz se queda en apenas cinco euros y medio al año para quienes más lo necesitan", ha criticado.

Además, Ruiz ha recordado que el PP rechazó una enmienda del Grupo Socialista para incrementar en 18 millones de euros este complemento e igualarlo a la media del resto de comunidades autónomas. "Rechazaron una propuesta seria y se han quedado en un parche insultante", ha lamentado.

Por último, Ruiz ha advertido que esta "ridícula mejora se suma a los retrasos en el reconocimiento y la gestión del complemento autonómico, una situación señalada en los últimos años desde distintas instancias e incluso por el Defensor del Pueblo Andaluz. Así no se trata a quienes nos cuidaron y levantaron este país. Merecen más. Mucho más", ha concluido.