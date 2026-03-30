PSOE-A cree que las ayudas de la Junta por el temporal son "migajas" y llegan tarde: "Moreno prefiere el 'Hola' al BOJA"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, ha criticado que las ayudas anunciadas por la Junta de Andalucía este lunes para hacer frente a los daños del temporal de este pasado invierno son "migajas" que llegarán "muy tarde" a los municipios afectados.

Así lo ha apuntado la dirigente socialista en un comunicado en el que María Márquez ha vinculado esa "falta de agilidad y compromiso" a que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "prefiere el 'Hola' al BOJA", el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y la actitud del Consejo de Gobierno andaluz del PP-A es "puramente electoralista".

En esa línea, la portavoz socialista ha censurado la "ineficacia" de la gestión del Ejecutivo andaluz ante esta catástrofe, y ha remarcado que las referidas ayudas están "ya más que anunciadas y presentadas", si bien "nadie ha recibido ni un solo euro" aún por ellas, según ha advertido.

María Márquez ha remarcado que desde el PSOE-A "siempre se advirtió que lo importante era ayudar a la gente cuando se fueran las cámaras, cuando se fueran los focos", y frente a ello ha reprochado que el presidente autonómico "se pierde por una foto, pero es incapaz de dar solución a los problemas reales que tienen los andaluces".

Para la vicesecretaria general de los socialistas andaluces, "es un verdadero desastre que el Gobierno andaluz reparta dos meses después ayudas para el temporal".

"CANTIDAD RIDÍCULA"

Además, la dirigente socialista ha calificado de "cantidad ridícula" la partida habilitada por la Junta, ya que "son apenas 35 millones de euros a repartir entre 500 municipios", una cifra que la representante del PSOE-A ha contrapuesto a "los 2.000 millones de euros que aprobó el Gobierno de España con María Jesús Montero al frente, y que se aprobaron justo a la semana de producirse semejante desastre".

Márquez ha insistido en denunciar que esta "deficiente gestión" se debe a que Moreno "está más pendiente por posar que por trabajar", y en esa línea ha sostenido que el también líder del PP-A "no es el presidente que merecen y necesitan los andaluces", al estar "únicamente pendiente de encuestas y de fotos".

"Los socialistas trabajamos para dar solución a los problemas reales de los andaluces, y no para salir en las revistas del corazón", ha abundado María Márquez, quien también ha reiterado la "voluntad" del PSOE-A a "debatir sobre los principales problemas de los andaluces", que los datos sitúan "en la sanidad, la vivienda y el empleo", ha agregado.

Finalmente, y al hilo de estas cuestiones, la dirigente socialista ha subrayado la "trascendencia" de la próxima cita con las urnas, las elecciones andaluzas del 17 de mayo, "fundamentales porque nos jugamos la salud literalmente" en ellas, según ha remarcado María Márquez antes de concluir que los socialistas están "dispuestos a debatir y a explicar el nuevo modelo sanitario que representa el PSOE encabezado por María Jesús Montero".