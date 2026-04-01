PSOE denuncia citas a dos semanas en "numerosos centros de salud" de la provincia de Jaén

Archivo - Yolanda Caballero/Archivo - PSOE - Archivo

JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado que "numerosos centros de salud" de la provincia de Jaén siguen dando cita para dentro de dos semanas, al tiempo que ha responsabilizado de la situación al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Mientras Moreno Bonilla sigue con su festival de propaganda y publirreportajes fotográficos, las familias de esta provincia siguen esperando 15 días para poder ver a su médico de cabecera", ha manifestado la vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Yolanda Caballero.

Ha añadido en un comunicado que es "una situación insostenible que el PP ha creado y está prolongando en el tiempo", porque "su única intención es deteriorar la sanidad pública para favorecer el negocio privado".

La dirigente socialista ha apuntado que "esto no ocurría en 2018" ya que durante los gobiernos socialistas "los centros de salud atendían en 48 horas". "Cuando en atención primaria se están dando citas a dos semanas vista, se está invitando a la gente a no acudir, a irse a urgencias o, peor aún, a acudir a un centro privado", ha dicho Caballero.

En este punto, ha indicado que el hecho de que "la salud dependa del tamaño de la billetera de cada uno" es "la mayor brecha de desigualdad de la historia democrática. Caballero ha puesto el acento en que "el hundimiento de la sanidad pública empieza por los centros de salud", pero "continúa sin piedad en los hospitales de la provincia", con centros que se encuentran "en estado crítico, como el Hospital de Jaén; que se están desmantelando, como Andújar, Alcaudete o Sierra de Segura; o que ni siquiera han llegado a funcionar al 100%, como el de Cazorla".

La dirigente socialista se ha referido también al cierre de quirófanos y a la falta de profesionales, lo que se ha traducido "en un notable aumento de las listas de espera para operarse y ver al especialista", con más de 83.000 personas en la provincia de Jaén "que siguen en el limbo".

"La sanidad pública puede empezar a recuperarse el 17 de mayo. Ese día tenemos la oportunidad de oro de volver a levantar el sistema sanitario público", ha dicho Caballero, al tiempo que ha manifestado que "el PSOE, con María Jesús Montero a la cabeza, va a asumir esa responsabilidad histórica. Es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir".

