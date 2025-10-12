PSOE-A destaca los 28,5 millones del Gobierno para "renaturalizar 400 hectáreas en Doñana" y apela a la Junta a actuar

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha destacado este domingo los 28,5 millones de euros que "el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero han destinado a renaturalizar más de 400 hectáreas en la corona norte del condado de Huelva y en el entorno de Doñana", así como ha advertido a la Junta de Andalucía de que ahora es "su momento para cumplir su parte del acuerdo".

Desde el PSOE-A han señalado este domingo en una nota que esta inversión forma parte del marco de actuaciones para la recuperación integral de Doñana promovido por el Gobierno de España.

El objetivo es "impulsar actuaciones de renaturalización y restauración ecológica en los ámbitos agrario y forestal del área de influencia del espacio natural de Doñana", para lo cual el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha diseñado dos Marcos de Actuaciones para Doñana, con una inversión prevista de 706 millones de euros, "pioneros en su aplicación, que combinan restauración ambiental con sensibilidad social y perfilan a Doñana como referencia en la 'Agenda Verde' en España", según valoran desde el PSOE-A.

De este modo, el portavoz de Presidencia ha avisado a la Junta de que, una vez iniciado el Gobierno ha cumplido con su parte del acuerdo, es su turno para que "apruebe su parte dentro de la subvención acordada".

"Gracias al esfuerzo económico del Ejecutivo central, los agricultores recibirán hasta 70.000 euros por hectárea y año que les va a permitir asumir este esfuerzo para que los terrenos pasen de ser agrícolas a forestales", ha subrayado Mario Jiménez, que ha incidido en señalar que ahora el Gobierno ha puesto el "cronómetro a cero", porque "es turno de la Junta de Andalucía aprobar su parte de la subvención", así como la Diputación Provincial de Huelva, con el objetivo de que "los agricultores puedan llegar a recibir hasta 100.000 euros por hectárea renaturalizada".

Jiménez ha enfatizado que ese era el compromiso que "habíamos adquirido con los agricultores de Huelva y el entorno de Doñana", y Pedro Sánchez "dio su palabra de que eso se resolvía, y su Gobierno acaba de activar la ayuda que va a hacerlo posible".

Por tanto, ante este "importante primer paso dado por el Gobierno central", es "turno del Partido Popular, que los agricultores vean recompensado su esfuerzo a través de la palabra dada por las administraciones, tanto de la Junta como la Diputación", según ha insistido Mario Jiménez para concluir.