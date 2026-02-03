El PSOE-A exige previsión a Moreno ante el temporal con un plan de evaluación de riesgos de colegios públicos

La parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano, segunda por la derecha en la imagen, ha atendido a los medios a las puertas del colegio Príncipe Felipe de Motril (Granada) - PSOE

MOTRIL (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria socialista Olga Manzano ha anunciado este martes en Motril (Granada) la presentación de una iniciativa en el Parlamento andaluz para que el Gobierno de Juanma Moreno "de manera inmediata ponga en marcha un plan de revisión técnica y de evaluación de riesgo de todos los techos, de todas las cubiertas y de todos los elementos estructurales de los centros educativos andaluces que sean públicos".

Lo ha hecho en el transcurso de una comparecencia informativa a las puertas del colegio Príncipe Felipe de Motril en que ha lamentado que "el temporal deja al descubierto una realidad que la propia Junta de Andalucía y el presidente Moreno Bonilla llevan demasiado tiempo ignorando, siete años, y es su responsabilidad de intervenir y de actuar ante el deterioro de los centros educativos públicos".

Con motivo en concreto de la reunión este martes del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias, Manzano ha instado al Gobierno andaluz a ser "lo suficientemente previsor y que se adelante a las situaciones que puedan pasar" y "tome medidas en relación a los riesgos que puede parecer la población, especialmente escolar".

Tras calificar de "inaceptable" la situación del Príncipe Felipe, donde ha afirmado que alumnos "tuvieron que dejar de venir a clase precisamente por goteras continuas", Manzano se ha preguntado "a qué espera Moreno Bonilla para intervenir en muchos colegios o institutos de Andalucía donde hay incidencias graves que están provocando situaciones de inseguridad en el alumnado, en el profesorado y en el personal de administración y servicios de estos centros educativos".

"Las goteras persistentes, los falsos techos en condiciones lamentables, los tejados o las cubiertas que se encuentran en una situación lamentable, aulas que están cerradas precisamente porque tienen riesgo de derrumbe o espacios educativos que no presentan ni las condiciones más mínimas de dignidad ni de seguridad están presentes en muchos centros de toda la comunidad autónoma", ha subrayado la también secretaria de Igualdad del PSOE-A.

En este contexto, Manzano ha criticado que, a pesar de la situación en la que se encuentran muchos centros, los planes andaluces de infraestructuras educativas, "se aprueban pero no se ejecutan". "Son obras que se quedan plasmadas en el papel" mientras, ha asegurado, "la realidad nos dice que los centros educativos en Andalucía se están cayendo a pedazos".

En el marco del anuncio de la iniciativa parlamentaria para un plan de revisión y de evaluación de riesgos de colegios públicos, Manzano ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista exige "que lleven a cabo todas las actuaciones de reparación que son urgentes y que especialmente priorice a esos centros en los que las incidencias son muy graves".

La parlamentaria andaluza ha destacado que, si Moreno "tuviese la valentía" de aceptar el modelo de financiación que propone la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, "podría hacer cada año un mantenimiento continuo de estos centros y evitaría llegar a situaciones como las que se están viviendo aquí".

"Cada día que pase sin intervenir en estos centros será un día más que demuestre su falta de apoyo a la escuela pública, algo que por desgracia viene siendo una costumbre en el Gobierno de la Junta de Andalucía".