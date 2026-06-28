El PSOE de Granada exige a Carazo "rescatar del cajón" la reforma de la Casería de los Cipreses y busque fondos europeos

Vista exterior del Cortijo de los Cipreses - PSOE DE GRANADA

GRANADA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido este domingo, 28 de junio, al equipo de gobierno de Marifrán Carazo "la recuperación inmediata" del proyecto de rehabilitación integral de la Casería de los Cipreses.

Se trata de una intervención de transformación urbana, social y patrimonial que fue redactada y diseñada durante el anterior mandato por el gobierno del PSOE y que, "desde la entrada del PP en el Ayuntamiento, permanece guardada en un cajón a pesar de las grandes necesidades dotacionales de la zona", señala la formación en un comunicado.

La reclamación se produce tras la reunión de trabajo que el Grupo Socialista ha mantenido esta misma semana con los vecinos y colectivos de Albayda, quienes han trasladado a los concejales "su profunda preocupación por el estado de abandono y degradación" de este enclave histórico, así como por la "falta de mantenimiento" de los jardines de la zona.

En dicho encuentro, los representantes socialistas compartieron los detalles de una reforma integral que da respuesta a las demandas históricas del barrio en materia medioambiental y educativa mediante la creación de espacios comunitarios compartidos entre la ciudadanía y las asociaciones.

Al respecto, Ruz ha instado a la alcaldesa a que "se comprometa formalmente a presentar este proyecto a los próximos fondos europeos que se convoquen, porque Granada no puede renunciar a inversiones que transformarían por completo este enclave". Así, la concejala ha recordado que es el momento de "desempolvar la iniciativa y concurrir con paso firme a las nuevas oportunidades de financiación exterior".

Para garantizar la viabilidad del espacio a largo plazo, Ruz ha destacado que el diseño recoge un modelo de gestión en el que una entidad concesionaria asuma el mantenimiento del parque como entorno natural productivo y dinamice las actividades de divulgación en estrecha coordinación con los colectivos locales.

DETALLES DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN

Respecto al proyecto, la líder de la oposición ha detallado que su propuesta aboga por una "rehabilitación circular y de alta sostenibilidad" que respete la estructura original del cortijo y recupere su volumen histórico para albergar un equipamiento de uso mixto.

En el interior del edificio, la iniciativa contempla la puesta en marcha de aulas destinadas a la impartición de talleres formativos, zonas para exposiciones culturales, dependencias específicas para el tejido asociativo local y áreas de 'coworking' orientadas a estimular el emprendimiento empresarial," todo ello alimentado por un sistema de energía solar fotovoltaica y con puntos de recarga eléctrica para la flota municipal".

En lo que respecta a los espacios exteriores, la reforma proyecta la creación de un gran pulmón verde transitable que servirá como punto de fusión natural entre la Vega y el entorno urbano de Albayda. La intervención contempla, además, la habilitación de huertos experimentales y un aula medioambiental de carácter educativo, un área de merendero abierta a toda la ciudadanía, una zona de esparcimiento canino y un espacio de juegos infantiles dotado de infraestructura verde y mobiliario urbano moderno.