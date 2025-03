PSOE-A homenajeará a la exconsejera Aguayo en sus premios por el 8M y denuncia los "retrocesos" para mujeres con Moreno

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía va a dedicar una "mención especial" a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo en el marco de los premios 'Clara Campoamor' que concede con motivo del Día de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, una efeméride que el partido ha aprovechado además para denunciar los "retrocesos" que, en su opinión, están sufriendo las mujeres andaluzas desde que el líder del PP-A, Juanma Moreno, gobierna la Junta.

En rueda de prensa en Sevilla, la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha realizado esta crítica al Gobierno andaluz tras detallar quiénes van a ser este año las personas distinguidas con los premios Clara Campoamor, con los que el PSOE-A reconoce a personas, "especialmente" mujeres, "a entidades y asociaciones cuya trayectoria ha estado vinculada con la lucha por la igualdad".

La también parlamentaria socialista ha explicado que la entrega de estos premios tendrá lugar este próximo jueves, 6 de marzo, en Mairena del Aljarafe (Sevilla), y entre las premiadas figura la alcaldesa del municipio sevillano de Villanueva de San Juan, Nerea Gómez Sancho, una regidora "jovencísima" que cuenta ya con "una intensísima trayectoria en el ámbito de la política local", según ha valorado.

También van a ser distinguidas con premios Clara Campoamor la Asociación de Mujeres Politólogas de Granada, que "cumple 25 años trabajando por la igualdad"; la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga; la directora del área de Igualdad y Servicios Sociales de la Diputación de Jaén, Celestina Martínez Alarcón; el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba, y la responsable de la Estrategia de Transformación en Airbus España, Rocío Caparrós del Moral.

De igual modo, los premios Clara Campoamor de 2025 reconocerán al Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Huelva; a la enfermera María del Carmen Collado Jiménez, que "se ha entregado de manera importantísima a muchas mujeres que han sufrido y que sufren la violencia machista"; a la actual secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal, y a la directora, productora y guionista Remedios Malvárez, coautora del documental 'Pico Reja, la verdad que la tierra esconde'.

"MENCIÓN ESPECIAL" A MARTÍNEZ AGUAYO

De igual modo, Olga Manzano ha anunciado que los premios dedicarán "una mención especial" a la socialista Carmen Martínez Aguayo --una de las personas ex altos cargos de la Junta a quienes el Tribunal Constitucional admitió el año pasado parcialmente su recurso de amparo contra la condena que se le impuso por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE)-- y que, "como consejera" de Hacienda, "fue la impulsora de los primeros Presupuestos con perspectiva de género", que "han sido estudiados en muchas universidades y que incluso fueron tomados como referencia por distintos organismos internacionales como la ONU", según ha destacado la parlamentaria socialista.

Asimismo, en el acto de entrega de estos premios se hará "un recordatorio especial" a Carmen Olmedo, la primera directora general del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), a quien desde el PSOE-A quieren reconocer "su contribución a la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género", de cuya aprobación se cumple este año su vigésimo aniversario.

PANORAMA "DEMOLEDOR" PARA LAS MUJERES ANDALUZAS

Tras dar a conocer los nombres de las personas reconocidas este año con los premios Clara Campoamor, Olga Manzano ha denunciado el panorama "demoledor" y "negro" que, en su opinión, viven las mujeres andaluzas "en cuanto a retrocesos" y a la "involución en materia de igualdad" que, en su opinión, se ha producido con el Gobierno de Juanma Moreno, que "ha puesto la igualdad a la cola de sus prioridades, si es que alguna vez ha estado en sus prioridades", ha apostillado.

Así, la representante socialista ha señalado que "la desigualdad hoy tiene rostro de mujer andaluza", y al respecto ha enumerado datos como que "el 36% de los puestos directivos en Andalucía está ocupado por mujeres", cifra "por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 40%", así como ha advertido de que la "brecha salarial" se va reduciendo en esta comunidad "a menor ritmo de lo que lo hace la media nacional".

De igual modo, ha avisado de que existe una "mayor tasa de pobreza" entre las mujeres que entre los hombres en Andalucía, algo que ha vinculado al "mayor nivel de paro" entre dicho colectivo, a la "brecha salarial", la "inactividad y la interrupción forzosa en las carreras académicas o profesionales" de las mujeres y su "mayor dedicación al trabajo no remunerado en el hogar".

"Todo esto refleja la real desigualdad estructural que aún sufrimos las mujeres", ha sostenido Olga Manzano, que ha criticado que el presidente de la Junta "no reacciona, como tampoco" lo hace, según ha abundado, "ante la violencia machista y el asesinato de mujeres en esta tierra, que sigue siendo una realidad demasiado presente en nuestros días", ha remarcado.

Olga Manzano ha criticado que Juanma Moreno se limita a "responder con retórica vacía y con un feminismo fingido, impostado, forzado", y "además lo hace solamente a ratos", ha agregado para exigir a continuación al presidente de la Junta que "ponga los derechos de las mujeres y la igualdad por delante, porque su falta de compromiso real con la igualdad entre hombre y mujer y contra la violencia de género se hace manifiesta en al menos diez ejemplos", según ha agregado.

Así, la representante del PSOE-A ha afeado a Moreno la "ausencia" de una "agenda legislativa y una política feminista" como presidente de la Junta, así como que siga "manteniendo" el teléfono contra la violencia intrafamiliar puesto en marcha en la pasada legislatura, pese a que "se ha demostrado ya fracasado y que supone un coste moral para las mujeres que sufren la violencia machista", ha agregado.

Además, Olga Manzano ha acusado a Moreno de haber "abandonado desde el punto de vista financiero a las asociaciones de mujeres" de Andalucía, así como de "no apoyar un plan de acción contra la desigualdad salarial"; de "financiar a asociaciones que hostigan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos a la salud sexual y reproductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo", y de "fracasar en las políticas de conciliación y corresponsabilidad".

También ha criticado que el Gobierno de Moreno "ha eliminado prácticamente el informe de impacto de género de los Presupuestos" de la Junta, y le ha reprochado su "falta de acciones de inserción laboral para las mujeres".

De igual modo, la representante del PSOE-A ha criticado que Juanma Moreno "no ha tenido la capacidad ni la voluntad de pedirle a la alcaldesa de Almería", María del Mar Vázquez (PP), "que retire el premio" que, con motivo del 8 de marzo, ha concedido "a una directora de un colegio que segrega por sexo", así como que tampoco "ha hecho dimitir" a la alcaldesa de El Pinar (Granada) por "haberle dado de lado a una concejala víctima de acoso y de agresión sexual por parte del exalcalde" que ya tiene "una condena firme", según ha aseverado.

MORENO "NO ES FEMINISTA, SOLAMENTE LO FINGE DE VEZ EN CUANDO"

Así las cosas, la diputado socialista ha sentenciado que Juanma Moreno "no es feminista, solamente lo finge de vez en cuando", y ante "la igualdad no caben medias tintas", de forma que, "o se está con las mujeres víctimas, o no", y "parece que el señor Bonilla no está con las mujeres víctimas", ha agregado.

Finalmente, la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE-A ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de su partido con motivo del 8 de marzo con el lema 'La igualdad por delante', que se va a lanzar a partir de este miércoles día 5, según ha avanzado.