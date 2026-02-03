PSOE insta al Ayuntamiento de Granada a reclamar las inversiones pendientes para combatir el frío en colegios

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca. - PSOE

GRANADA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha reclamado a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), que reclame al Gobierno andaluz las inversiones pendientes para combatir el frío en los colegios.

Cuenca ha denunciado este martes la "situación insostenible" que se vive en "decenas" de centros educativos de la capital, donde las bajas temperaturas están afectando gravemente al bienestar de alumnos y docentes.

Ha señalado a la "falta de competencia y responsabilidad del Gobierno de Moreno Bonilla" y a la "pasividad" del Ayuntamiento de Granada ante el incumplimiento sistemático de la Ley de Bioclimatización.

Al respecto, el socialista ha aseverado que "nadie duda de que esta situación es fruto del cambio climático, con inviernos muy fríos y veranos muy cálidos, pero lo que es innegable es que también es fruto de la incompetencia del Gobierno andaluz".

Cuenca ha detallado que "hay centros educativos en nuestra ciudad donde los críos están pasando frío. Las familias nos cuentan que sus hijos tienen que estar en clase con bufanda y abrigo, y los profesores sufren problemas de salud por las bajas temperaturas".

En este contexto, el viceportavoz ha recordado que en Granada existen 38 colegios de infantil y primaria y decenas de institutos, la mayoría construidos en los años ochenta que requieren reformas urgentes para adaptarse a las condiciones climáticas actuales.

"El Gobierno de Moreno Bonilla puso en marcha la Ley de Bioclimatización para adaptar los centros, pero lamentablemente, a día de hoy, solamente ha ejecutado el diez por ciento de lo comprometido en nuestra ciudad. El 90 por ciento de los centros siguen teniendo problemas", ha lamentado.

Para el socialista, la gestión de la Junta se ha convertido en una "gran mentira", anunciando planes que "no se materializan o que son claramente insuficientes".

En referencia al reciente anuncio de inversiones para centros educativos, Cuenca ha criticado que Moreno haya planteado una dotación que supone aproximadamente unos 10.000 euros por centro, una cifra a su juicio "ridícula para las necesidades de inmuebles antiguos que en algunos casos necesitan reformas de más calado".

Para Cuenca, la actitud de la alcaldesa Marifrán Carazo "no ayuda" y ha denunciado que "tenemos un Ayuntamiento que está más pendiente de tapar esta vergüenza de Moreno Bonilla que de defender a los centros educativos".

"La señora Carazo y su equipo callan, son palmeros de Moreno Bonilla y no le exigen instalaciones educativas con garantías", ha criticado y ha contrastado esta actitud con la de otros municipios gobernados por el PP donde "sí se reivindican estas inversiones".

Cuenca ha exigido a la Junta de Andalucía que "sea sensible" y decida si va a cumplir la ley o si "están más en manos de Vox, negando la situación climática".