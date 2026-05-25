El PSOE de Jaén aprueba la candidatura de Juan Latorre para relevar a Francisco Reyes en la Diputación Provincial

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre. - PSOE JAÉN

JAÉN 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Provincial del PSOE de Jaén ha aprobado la candidatura del secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, para la Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén. Tras la celebración del pleno ordinario de Diputación del próximo viernes, el actual presidente, Francisco Reyes, presentará su renuncia, mientras que el pleno de la toma de posesión del nuevo presidente se producirá el martes 9 de junio.

Según ha detallado el partido en una nota, su propuesta ha sido validada en el Comité Provincial Extraordinario tras las reuniones celebradas este lunes por la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén y por el Grupo Socialista de la Diputación. La candidatura se elevará ahora a las Comisiones Regional y Federal de Listas del partido.

El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, ha indicado que con este relevo "se cierra el proceso de renovación iniciado hace 15 meses con la elección de Juan Latorre como secretario general del PSOE de Jaén".

El objetivo, según ha explicado, para el PSOE es dar "un nuevo impulso a la magnífica gestión que se ha venido realizando por parte de Francisco Reyes y los equipos de Gobierno de la Diputación". "Ahora es necesario subir un nuevo escalón para seguir apoyando y apostando por el municipalismo y los ayuntamientos de la provincia de Jaén", ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que ayuntamientos y entidades locales "están abandonados por el PP y el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno", por lo que "entendemos que hay que reforzar esta apuesta por el municipalismo". Asimismo, ha valorado que el partido afronta este último año de legislatura "con el objetivo de lograr el mayor número de ayuntamientos posibles en mayo de 2027".