PSOE Jaén denuncia el "derrumbe" de la sanidad y promete recuperar los tiempos de atención si Montero gobierna la Junta

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en el Foro por la Sanidad Pública del PSOE. - PSOE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha denunciado "el derrumbe de la sanidad pública a manos" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al tiempo que ha advertido de que el 17 de mayo se abre la posibilidad de cambiar la situación "con un Gobierno distinto, presidido por María Jesús Montero y de la mano del PSOE", que, en caso de llegar al Ejecutivo, se compromete a reducir los tiempos de espera en la atención sanitaria.

"El diagnóstico está claro", ha subrayado en el Foro por la Sanidad Pública que ha celebrado este martes el PSOE en Andújar (Jaén), incidiendo en que "el problema de la sanidad pública se llama Moreno". Ante ello, ha señalado que "la solución pasa por un Gobierno distinto, que apueste por los servicios públicos".

Latorre ha asegurado que "ese Gobierno vendrá de la mano del PSOE, pero contando también con las personas que trabajan día a día en el sector, con los sindicatos, los colegios profesionales y las asociaciones de pacientes".

En concreto, el líder socialista ha avanzado que el PSOE de Montero asume un compromiso en estas elecciones, de manera que si el PSOE gobierna la Junta de Andalucía "el médico de familia atenderá en un máximo de 48 horas, las pruebas diagnósticas estarán en 30 días, el especialista en un máximo de 60 días y las operaciones entre 120 y 180 días". "Éste es el contrato del PSOE con la ciudadanía", ha garantizado.

El líder socialista ha recordado que el hospital de Andújar "ha sido ejemplo de gestión y atención al paciente" y que en estos ocho años del PP "ha pasado de ser una referencia a sufrir una deriva, con una lista de espera de más de 10.600 personas, un aumento de casi el 80%". A esto ha sumado "la fuga de especialistas y la falta de médicos de Urgencias, Dermatología, Urología y otras muchas áreas". "Esto es un pozo sin fondo como consecuencia de la nefasta gestión del PP", ha aseverado.

Por su parte, el candidato al Parlamento andaluz Luis Romero ha puesto en valor la "trascendencia" de este tipo de foros frente a las políticas "privatizadoras" de Moreno. "Queremos construir el futuro de Andalucía desde lo público. El 17 de mayo elegimos entre dos modelos: el modelo de privatización de Moreno Bonilla o la apuesta por lo público que representa Montero", ha señalado.

La secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, ha calificado de "lamentable" la situación de la sanidad pública en Andalucía y ha afirmado que en Andújar "lo sabemos muy bien, porque el hospital ha sido referencia durante muchos años y ahora se encuentra totalmente desmantelado".

Navarro ha criticado que "el PP lo único que hace es desmantelar los servicios públicos", toda vez que ha subrayado que, frente a ello, el PSOE mantiene su compromiso con la sanidad, la educación y la dependencia, "pilares fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades".