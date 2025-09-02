PSOE-A pedirá que el Parlamento andaluz inste a la Junta a "aceptar" la quita de casi 19.000 millones de deuda

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, en una entrevista en la Cadena SER. - CADENA SER ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista va a llevar al Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que quiere instar desde la Cámara al Gobierno de la Junta a "aceptar" la propuesta de "condonación de deuda" impulsada por el Ministerio de Hacienda, que "supondría la asunción por el Estado de hasta 18.791 millones de euros de deuda de la comunidad autónoma de Andalucía", permitiendo reducir en casi la mitad el endeudamiento autonómico y generando un ahorro estimado de 1.400 millones en intereses".

Así lo ha avanzado la Cadena SER al hilo de unas declaraciones de la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, recogidas por Europa Press, en las que la dirigente socialista ha criticado el rechazo del Gobierno de Juanma Moreno a dicha iniciativa sobre la quita de deuda autonómica que ha pasado este martes por el Consejo de Ministros.

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha considerado una muestra de "soberbia e irresponsabilidad" el rechazo del Gobierno de Moreno a esa quita de deuda, de la que ha remarcado que vincula al "dinero de los andaluces".

"No es su dinero", ha aseverado en esa línea María Márquez en un mensaje dirigido al presidente de la Junta, a quien ha preguntado públicamente en dicha entrevista "cómo se atreve un dirigente público a rechazar que nos quiten la mitad de la deuda" a los andaluces.

La representante socialista ha enmarcado esa postura del Gobierno andaluz en una "estrategia de confrontación" con el Ejecutivo central "absolutamente delirante", y ha criticado que, "en vez de cacarear constantemente los argumentarios de 'Génova'", de la dirección nacional del PP, el presidente de la Junta "no se pone al frente a defender los intereses de Andalucía" ni impulsa "una alianza para defender los intereses" de la comunidad autónoma.