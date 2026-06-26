PSOE-A pide a la Junta que ponga "todos los recursos disponibles" en ayuda del pueblo venezolano tras los terremotos

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa. - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha trasladado este viernes un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que se han registrado en Venezuela, y ha pedido al Gobierno de la Junta que ponga "todos los recursos" que tenga "disponibles" para ayudar a dicha población tras la "tragedia" que "está sufriendo".

Así lo ha trasladado el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla, que ha iniciado enviando en nombre de su formación "un abrazo al pueblo venezolano" ante la "tragedia enorme" registrada, y trasladando "toda la solidaridad" del PSOE de Andalucía.

Además, ha solicitado "del Gobierno de Andalucía la máxima disposición, colaboración, y que ponga todos los recursos que estén disponibles y que puedan ser necesarios para este auténtico drama".

En ese punto, Cuenca ha avisado de que "el PSOE de Andalucía va a colaborar" y a "apoyar cualquier medida que el Gobierno de la Junta ponga en marcha", desde la premisa de que, en estos momentos, lo "prioritario" es, "ante todo, la solidaridad y el cariño, el afecto al pueblo venezolano", teniendo en cuenta el "dolor tremendo" que están viviendo, según ha lamentado.