PSOE-A pide que Moreno se distancie del "pensionazo" de Feijóo y que la Junta se posicione "a favor de los pensionistas"

El PSOE de Andalucía ha considerado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "debería salir públicamente a marcar distancia" con la dirección nacional del PP que encabeza Alberto Núñez Feijóo, y "pedirle a su partido que respalde cualquier iniciativa que plantee el Gobierno de España que permita recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas", así como ha avanzado que el Grupo Socialista registrará una iniciativa en el Parlamento andaluz para que la Junta se posicione "a favor de los pensionistas".

Son mensajes que el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha trasladado en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha criticado el "pensionazo" que, en su opinión, ha provocado el PP al votar en contra este pasado martes en el Pleno del Congreso de los Diputados de la convalidación del Decreto-ley 16/2025 que contemplaba una subida de las pensiones para el actual ejercicio de 2026.

El representante del PSOE-A ha criticado ese voto en contra a la convalidación de dicho decreto del Gobierno --que quedó derogado-- "por parte de la derecha insensible, inhumana, de este país hacia los colectivos más vulnerables" que merecen "una especial sensibilidad", entre los que ha destacado el de los pensionistas.

Mario Jiménez ha tildado de "absolutamente incomprensible" el "acto de agresión a la sostenibilidad de las pensiones de este país" que, en su opinión, protagonizó este martes el PP en dicha votación, y ha remarcado que al PSOE-A le "duele especialmente lo que ocurre con los pensionistas y con los colectivos vulnerables que ayer vieron negado el auxilio y la ayuda de recursos económicos por parte del Gobierno", algo de lo que ha responsabilizado a la "mayoría de la derecha" que, desde las Cortes Generales, "se dedica al bloqueo de todo lo que es bueno, en términos sociales, de desarrollo, de progreso para España".

Mario Jiménez ha remarcado que al PSOE-A le "duele especialmente el millón y medio de pensionistas andaluces" a los que "la derecha les ha privado" de la subida de sus prestaciones, y ha aseverado que, con su voto de este martes, el PP "se reafirma en su condición del partido político enemigo número uno de los pensionistas en España".

AFEA A LOS DIPUTADOS DEL PP-A ACTUAR COMO "MARIACHIS" DE FEIJÓO

El representante del PSOE-A ha censurado también que "los diputados nacionales del PP andaluz" se convirtieran "de nuevo" este martes "en 'mariachis' de las estrategias de Feijóo, con las instrucciones de Moreno Bonilla, para amargarle la vida a los socialistas", y ha realizado un llamamiento "a los pensionistas andaluces" para que "tomen nota del incremento que ya han visto en sus pensiones" desde este mes de enero, y también "de la respuesta" que ha ofrecido el PP "ante esa medida justa y necesaria".

Tras acusar a "la derecha" de estar "contra los pensionistas", Mario Jiménez ha avanzado que el Grupo Socialista va a "presentar iniciativas en el Parlamento de Andalucía para reclamar del Gobierno andaluz una posición institucional a favor de los pensionistas de nuestra tierra, contra este bloqueo y este veto a la subida de las pensiones" por parte del PP, partido al que ha afeado que, "con este 'pensionazo', le complica la vida a muchos pensionistas en Andalucía".

Mario Jiménez ha subrayado además que "los pensionistas ejercen una labor de ligazón social muy importante, y merecerían mejor respaldo por parte del PP de Feijóo y de Moreno", y ha agregado que el presidente andaluz "debería salir públicamente a marcar distancia con el Partido Popular de Feijóo, y pedirle a su partido que respalde cualquier iniciativa que plantee el Gobierno de España que permita recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas, y que no ponga en peligro la subida que ya se ha producido".

"Si no se remedia la situación que ayer provocaron de manera absolutamente irresponsable el PP, Vox y Junts, se pone en peligro la recuperación de ese poder adquisitivo por parte de las pensiones, y se generaría una situación verdaderamente complicada para los pensionistas", ha advertido Mario Jiménez, quien ha incidido en pedir al PP-A que "rompa con las estrategias agresivas contra los pensionistas, y que se ponga del lado del millón y medio de andaluces que podrían ver garantizada la subida de sus pensiones con una oposición más responsable".

El parlamentario socialista ha puesto de relieve además que en el decreto que "el PP tumbó en el Congreso de los Diputados" este martes estaba también incluida "la subida de un 11% de las pensiones de viudedad y de orfandad", y ha criticado en ese punto la "actitud absolutamente inhumana por parte de un partido que no es capaz de distinguir lo que es importante de lo que no", ni de "elevarse sobre la confrontación política y respaldar lo que es importante y necesario", ha agregado.

El representante socialista ha explicado además que en el decreto derogado con los votos de PP, Vox y Junts "también estaban los recursos para permitir la jubilación anticipada y la aplicación de los coeficientes reductores a los bomberos del Infoca", el dispositivo andaluz para combatir incendios forestales.