Junta: Los andaluces "ya tienen calado" al Gobierno y perciben su "nueva trampa" con la subida de pensiones

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 28 de enero de 2026 en Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha sostenido este miércoles que los andaluces "ya tienen calado" al Gobierno de Pedro Sánchez y "saben perfectamente la nueva trampa" que, a su juicio, pretendía el Ejecutivo al incluir la subida de las pensiones para este año 2026 en el marco de un decreto 'ómnibus' que este pasado martes fue derogado en el Congreso de los Diputados con los votos del PP, Vox y Junts.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, la también portavoz de la Junta se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas sobre las críticas que tanto desde el Ejecutivo central como por parte del PSOE andaluz se han dirigido en las últimas horas al PP por su voto en contra de la convalidación de dicho decreto que incluía la subida de las pensiones.

Carolina España ha subrayado que "ya ocurrió el año pasado" algo similar a lo que ha pasado ahora, y ha querido dejar claro que "los pensionistas no se van a quedar sin la revalorización" de sus prestaciones "porque el primero que está a favor de esa revalorización es el Partido Popular".

"Pero lo que no se puede es engañar a la gente" ni "llevar un 'decreto ómnibus'" en el que, "al mismo tiempo de la revalorización de las pensiones, va incluido también una serie de medidas para proteger a los 'okupas'", ha abundado la consejera portavoz, que ha agregado que desde el PP ya han dicho "que 'sí' a la revalorización de las pensiones y no a la 'inquiocupación'".

La consejera ha recordado que ya el año pasado desde el Gobierno "querían culpar al PP de la no aprobación de un 'decreto ómnibus', y al final los pensionistas han podido comprobar cómo se les ha subido, lógicamente, las pensiones cuando llevaron ese decreto de forma aislada", y en esa línea ha garantizado que los 'populares' volverán a votar "a favor de la revalorización de las pensiones cuando el Gobierno deje de utilizar estas herramientas" con las que busca "mezclarlo todo para decir que el Partido Popular no quiere la revalorización".

"Creo que los andaluces, los españoles, ya lo tienen calado, y sabemos que lo que van a hacer es una nueva trampa", ha añadido la titular andaluza de Economía y Hacienda, que ha querido dejar claro que desde el PP no están "a favor de proteger la 'okupación'", y por eso han "votado en contra de ese decreto", y ha concluido sentenciando que "el Gobierno lo que tiene que hacer es traer un decreto aislado para la revalorización de las pensiones, que ahí estará, como siempre, el Partido Popular a favor" de su convalidación, según ha zanjado.