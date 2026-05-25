PSOE-A pide a Moreno que "ponga en marcha" el Plan Estatal de Vivienda en Andalucía: "No puede seguir de perfil"

El secretario de Coordinación de Política Institucional del PSOE-A, Daniel Pérez, en una concentración. - PSOE-A

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Coordinación de Política Institucional del PSOE-A, Daniel Pérez, ha pedido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, que "ponga en marcha" los cerca de 1.200 millones de euros que recoge el Plan Estatal de Vivienda, aprobado recientemente por el Gobierno central, para la comunidad.

"El Gobierno de España no solo pone más dinero que nadie, sino que obliga a Moreno a implicarse y a dejar de mirar para otro lado en una competencia que es exclusivamente autonómica", ha señalado Pérez en un audio remitido a los medios por el partido.

El secretario del PSOE-A ha calificado la situación de la vivienda en Andalucía como "una auténtica emergencia social" y ha lamentado la gestión en la materia por parte de la Junta. "Mientras miles de familias no pueden pagar un alquiler y miles de jóvenes no pueden emanciparse, Moreno sigue sin hacer absolutamente nada", ha remarcado.

En esta línea, Pérez ha asegurado que Moreno "sigue de perfil" mientras negocia con Vox "a escondidas y sin transparencia". "¿Va a permitir que Vox le imponga sus criterios más neoliberales y deje desprotegidas miles de familias andaluzas?", se ha preguntado.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, aceptaba la pasada semana los criterios de reparto de los fondos incluidos en el Plan Estatal de Vivienda, aunque también mostraba su "disconformidad" por la "obsesión del Gobierno de España por imponer su modelo de vivienda sin negociación ni consenso con las comunidades autónomas".

La consejera de Fomento en funciones señalaba que se ha aceptado el porcentaje de reparto del 17,10% que le corresponde a Andalucía en el plan, el mismo que figuraba en planes anteriores.

En el caso de Andalucía, la asignación para 2026 será de 136,8 millones de euros, mientras que la distribución global movilizará una inversión de 1.197 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la región, según las cifras recogidas en una nota del Gobierno.