El PSOE pide al PP en Diputación "transparencia con las cuentas" y que ayude a los municipios más pequeños

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha criticado la que considera "falta de transparencia que caracteriza la gestión del PP al frente de la Diputación de Granada, después de conocerse el último informe del Tribunal de Cuentas, que constata que la institución provincial presidida por Francisco Rodríguez no ha presentado las cuentas económicas correspondientes al ejercicio 2023".

"Ya tenemos claras cuáles son las señas de identidad del PP en la Diputación, por un lado, el abandono de las necesidades de los municipios para poner la institución al servicio de su interés electoral y, por otro, la falta de transparencia, la opacidad y el incumplimiento de sus obligaciones con los órganos de fiscalización", ha subrayado el diputado provincial socialista Paco Cuenca.

En un comunicado los socialistas apuntan que el informe del Tribunal de Cuentas recuerda que las diputaciones provinciales, a diferencia de los pequeños ayuntamientos, disponen de medios suficientes no solo para atender sus obligaciones de rendición de cuentas, sino también para asistir a los municipios más pequeños en este trámite.

Es por ello, valora Cuenca, que en la provincia de Granada "la propia Diputación no cumple pero además tampoco ayuda a los municipios más pequeños a rendir cuentas, algo que es responsabilidad de la institución provincial".

"Prácticamente todos los municipios de Granada son de reducido tamaño y tienen serias dificultades para tramitar y elevar los informes que exige la ley. La Diputación está para ayudarles y acompañarles no para dejarles abandonados a su suerte", ha reprochado el socialista.

En este sentido, ha pedido al presidente Francisco Rodríguez que "empiece dando ejemplo, cumpliendo con la obligación de rendición de cuentas de la propia Diputación y en paralelo ponga todos los medios de la institución al servicio de los ayuntamientos que más lo necesitan, garantizando la transparencia y la limpieza en la gestión pública".

Paco Cuenca ha criticado además el "sectarismo con el que gobierna Francisco Rodríguez, puesto que concentra todos los recursos públicos y la atención en los grandes municipios porque es donde tiene sus intereses electorales, mientras desatiende al resto que son precisamente los que más apoyo necesitan de la Diputación".

"El PP no puede seguir utilizando la Diputación como herramienta propagandística, mientras da la espalda a la transparencia y a los pueblos de esta provincia. La institución provincial está para servirlos, no para servir sus intereses políticos", ha concluido.