PSOE plantea en la Diputación de Granada que la Junta "garantice la viabilidad y evite el cierre" de escuelas infantiles

El diputado del PSOE, Eloy Vera, junto a otros miembros del grupo socialista en la Diputación y al alcalde de Moclín, Marco Pérez - PSOE GRANADA

MOCLÍN (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha planteado al resto de formaciones políticas con representación en la institución provincial un acuerdo para que la Junta de Andalucía "garantice la viabilidad y evite el cierre de las escuelas infantiles de la provincia".

El diputado provincial Eloy Vera ha considerado necesaria la actualización del precio-plaza, "congelado desde 2019", y que se atiendan de forma "urgente" las reivindicaciones del sector a través de la apertura de una mesa de diálogo con organizaciones de este ámbito, sindicatos, familias y ayuntamientos a fin de "consensuar soluciones estables y sostenibles".

Desde Moclín, junto a otros miembros del grupo socialista en la Diputación y al alcalde de este municipio, Marco Pérez, Vera ha anunciado que con ese propósito el grupo socialista ha elevado una moción al pleno de este mes. "La Diputación debe mostrar su apoyo a un sector que presta un servicio esencial para el bienestar de las familias y el desarrollo de la infancia", ha dicho.

"El PP, así como el resto de grupos, tienen la oportunidad de posicionarse a favor de la conciliación familiar, la atención y formación en edades tempranas y de un sector que da empleo a muchas y muchos profesionales", ha expuesto.

Para los socialistas, la cercanía de las elecciones andaluzas del 17M "no puede convertirse en una excusa para aplazar decisiones que afectan directamente a la supervivencia de los centros infantiles", que añaden que "la educación infantil es una cuestión estructural, no coyuntural, que requiere de respuestas inmediatas y responsables".

"Mientras el coste de la compra, la energía o los suministros ha aumentado considerablemente en los últimos años, la financiación pública no se ha modificado. Una situación que está provocando que muchos centros apenas puedan cubrir sus gastos básicos de funcionamiento", ha incidido Vera.

Es el caso de municipios pequeños como Moclín, donde el número de niñas y niños es más reducido, por lo que esta falta de actualización "pone en riesgo la continuidad del servicio".

"A esto hay que sumar la preocupación del sector ante la posibilidad de aumentar las ratios por aula. En una etapa tan sensible como la de cero a tres años, incrementar el número de menores por educador puede afectar a la calidad de la atención. No es lo mismo atender a 8 bebés que a 12 en el mismo espacio y con el mismo personal. La atención individualizada, la seguridad y el acompañamiento emocional requieren de recursos suficientes", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Moclín, Marco Pérez, ha apuntado que "el buen desarrollo de la escuela infantil del municipio depende del trabajo de las administraciones públicas. Exigimos a la Junta que invierta en educación, en conciliación y en pro del desarrollo rural. Debe aumentar el concierto y el precio por hora".