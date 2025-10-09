La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 9 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, con Sesión de Control al Gobierno y pregunta - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista "va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) pidiendo amparo ante la indefensión" que sienten ante la actitud del presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre (PP-A), quien "lleva más de dos años vetando un debate monográfico sobre la sanidad en el Parlamento" como lleva pidiendo el PSOE-A, "diciendo que no está pasando nada excepcional".

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, al inicio de su intervención en la sesión de control al Gobierno andaluz de Juanma Moreno, ante el que ha señalado que no sabe "qué más tiene que pasar" para que al presidente del Parlamento "le parezca excepcional" la situación de la sanidad andaluza, teniendo en cuenta que este jueves "no hay ni consejera de Salud" sentada en los escaños del salón de Plenos al haber dimitido Rocío Hernández de dicho cargo este pasado miércoles.

La portavoz socialista también ha afeado al presidente del Parlamento su decisión de este pasado miércoles de "parar una votación ya iniciada" en el Pleno para decidir si se alteraba el orden del día de la sesión de este jueves para que el presidente de la Junta se sometiera a "dar explicaciones sobre la gestión desastrosa sobre el cáncer de mama".

María Márquez ha criticado que Jesús Aguirre "paró una votación ya iniciada porque el PP-A dijo que no tenía diputados suficientes para votar", y quería así "evitar" que Juanma Moreno tuviera que comparecer, y ha avisado al presidente del Parlamento de que ni él "ni nadie nos va a callar" a los socialistas, que van a "ir al Tribunal Constitucional y donde haga falta para traer a este Parlamento la voz de las mujeres andaluzas", ha sentenciado.

En su réplica, el presidente de la Junta ha señalado que el Grupo Socialista tenía el "legítimo derecho" de interponer dicho recurso ante el Tribunal Constitucional, pero ha recomendado a la también vicesecretaria general del PSOE-A que, ya que da ese paso, "por qué no le recuerda a la presidenta del Congreso" de los Diputados, Francina Armengol, que "lleva más de dos años, 37 prórrogas para tres proyectos de ley que han sido aprobados por una mayoría en el Senado y que impide que el Congreso la apruebe".

"Y ya de paso, lleve también al Constitucional que llevamos dos años sin Presupuestos" Generales del Estado "y camino de un tercero", le ha sugerido también Moreno a Márquez.