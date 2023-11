PSOE-A urge el cese de la consejera de Salud y un Pleno sobre sanidad ante el "escándalo" de las listas de espera

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha vuelto a solicitar este miércoles un "debate monográfico" en el Pleno del Parlamento sobre la situación de la sanidad pública andaluza, así como ha considerado que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García (PP), debería ser cesada "de inmediato" tras el "escándalo" de los datos de las listas de espera que se han conocido en los últimos días a través del Ministerio de Sanidad.

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, se ha referido a esta cuestión en una rueda de prensa en la Cámara autonómica en la que ha recordado que tanto el PSOE-A como Por Andalucía llevan desde el pasado mes de mayo reclamando un debate monográfico sobre sanidad en el Pleno que desde la Mesa de la Cámara "se nos viene negando con el argumento de que no hay motivo" para dicha iniciativa "porque todo funciona bien".

Frente a ello, la portavoz socialista ha denunciado que los datos sobre las listas de espera que se acaban de conocer son "bestiales, tremendos, intolerables, indecentes", porque evidencian que "han aumentado un 227% las listas de espera para operarse o para ir a un especialista", y los andaluces son "los españoles que más esperamos de España".

Ángeles Férriz ha aseverado que "detrás de ese más de un millón de gente esperando operarse, o que lo vea un especialista, detrás de ese 12% de la población andaluza que está en una lista de espera, hay personas con nombre y apellido que están sufriendo las consecuencias de esa gestión nefasta" y "totalmente premeditada" por parte del Gobierno andaluz del PP-A para "acabar con la sanidad pública" y "empujar a la gente a la sanidad privada", según ha remachado.

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha enfatizado que no debería ser "normal" que "una mujer de 85 años tenga que esperar una semana para ser operada de urgencia en un hospital de Málaga teniendo una fractura de cadera y problemas de corazón porque no hay quirófanos", o que en Jaén estén dando citas "para mayo de 2025 en Neurotraumatología".

Férriz ha considerado que el Gobierno de Moreno debería "explicar a los andaluces dónde han ido a parar todos esos millones de euros" destinados "a la privada" para, en teoría, "reducir las listas de espera" cuando éstas "han aumentado".

CRITICA LAS "PERLITAS" DE LA CONSEJERA DE SALUD

Además, ha tachado de "burla que quien lleva gobernando cinco años" como el PP-A "todavía siga pretendiendo echarle la culpa de su nefasta y premeditada gestión al gobierno anterior" socialista de la Junta, así como ha criticado "las 'perlitas' que suelta esa consejera de Salud que cada día que pasa es un día más en que nos avergüenza absolutamente a todos, y que debería ser cesada de inmediato, no sólo por la gestión y por ser la responsable de lo que los andaluces estén sufriendo con su sanidad pública, por ser la responsable de destrozar, junto con Moreno Bonilla, uno de los pilares del Estado del bienestar y de que los profesionales se vayan del sistema público" andaluz, sino por declaraciones "sencillamente vergonzantes".

Así, la parlamentaria socialista ha afeado a la consejera que diga "que las listas de espera aumentan porque el sistema funciona", y ha aseverado que eso es "cachondearse de los andaluces que están sufriendo", y ha preguntado si "lo próximo" será que desde la Junta digan que "las listas de espera son culpa de la gente, de los andaluces porque se enferman a posta para aumentar las listas de espera".

De igual modo, la portavoz socialista ha puesto de relieve que "todos los agentes sociales" que han comparecido en el Parlamento para abordar el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2024 "han hecho una enmienda a la totalidad de la gestión" del Gobierno andaluz y de las cuentas que ha diseñado, "diciendo que no hay ni un solo hospital, ni un solo centro de salud ni un solo servicio" en Andalucía que "no haya sufrido los recortes" del Ejecutivo de Juanma Moreno, y que "de nada vale el Presupuesto si luego no lo ejecutan".

Ángeles Férriz ha señalado al presidente de la Junta como el "culpable" del "destrozo de la sanidad pública" andaluza, y ha criticado que, mientras tanto, Juanma Moreno "sigue envolviéndose en la bandera de ese andalucismo moderno tal cual él lo entiende, mientras rompe a pedazos Andalucía y la igualdad entre unos andaluces y otros".

Además, ha aseverado que "lo único blanco y verde que hay ahora mismo por todas las calles de Andalucía son mareas blancas y verdes que están inundando los pueblos, las ciudades" de la comunidad con manifestaciones mientras que Juanma Moreno "está otra cosa".

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Por otro lado, la representante del PSOE-A también se ha referido a la situación de la educación en Andalucía, respecto de la que ha sostenido que "no se recuerda un peor inicio de curso en años" como el que se ha dado en este ejercicio.

Así, ha denunciado que Andalucía cuenta con "2.000 unidades educativas menos" en su sistema educativo público, lo que "ha hecho que en algunos centros haya ratios descomunales", así como ha criticado las subidas de precio, "durante tres años consecutivos", de los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares, además de que empezara el curso y no hubiera "transporte escolar en muchos centros".

Ángeles Férriz también ha querido subrayar que sólo "una" de cada diez obras en centros educativos de las que "saca pecho" el Gobierno andaluz se cubren con financiación de la Junta, de forma que "las otras nueve" se acometen con "presupuesto del Gobierno de España", así como ha llamado la atención sobre la falta de "profesorado de apoyo" para alumnos "con necesidades educativas especiales" en Andalucía.

La diputada socialista ha subrayado además que entre los sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Educación hay un "diagnóstico unánime" a la hora de advertir de que "faltan recursos y sobran recortes", y ha sugerido al presidente de la Junta que "se siente" con estas organizaciones y escuche sus planteamientos, que "se siente y escuche a Andalucía, no sólo a la que le interesa a él, sino a la Andalucía real, a la que vive todos los días estos problemas sin ninguna esperanza en que su gobierno le solucione absolutamente nada", según ha abundado.

Por último, la portavoz socialista se ha referido a la situación de las universidades en Andalucía y ha criticado la "alfombra roja" que, en su opinión, está poniendo la Junta a la implantación de universidades privadas "de dudosa calidad" mientras las públicas están "machacadas" por parte del Gobierno andaluz.