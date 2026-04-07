PSOE valora el plan anunciado por el Gobierno para mejorar el firme de la A-44 y A-4 a su paso por Jaén

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JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que el Gobierno de España "sube su apuesta por la provincia de Jaén" al anunciar un plan específico para mejorar el firme de las autovías A-4 y A- 44 a su paso por este territorio con una inversión estimada de 210 millones de euros.

"Una gran noticia que viene a confirmar la inversión histórica que el Gobierno tiene en carga para las carreteras de nuestra provincia", ha dicho Jose Latorre. El senador socialista ha mostrado así su satisfacción por el anuncio del ministro Óscar Puente en la Cámara Alta.

A este nuevo plan específico para reforzar el firme de las autovías, Latorre ha sumado que este mismo año 2026 se van a licitar los proyectos de adecuación y reforma de la A-4 a su paso por Jaén con una inversión de 466 millones de euros.

Además, en marzo se aprobaron dos nuevos tramos de la A-32, que tendrán una inversión de 278 millones de euros. Asimismo, el Ministerio ha destinado 26 millones de euros para arreglar los daños del temporal en las carreteras de la provincia. En licitación hay otra actuación en 18 kilómetros de la A-44 con 28 millones de inversión y también se ha aprobado otro proyecto de rehabilitación en 16 kilómetros de la A-4 por otros 27 millones de euros.

"El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Jaén es total y absoluto", ha afirmado Latorre en un comunicado en el que ha apuntado que "lejos queda la sequía inversora de Moreno Bonilla, con cero euros para construir cero kilómetros de autovía en la provincia de Jaén y un sinfín de carreteras autonómicas en pésimo estado que la Junta se empeña en no arreglar".