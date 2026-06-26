PSOE-A ve a Felipe González "alejado de la realidad de Andalucía" al hilo de algunos de sus comentarios

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa. - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha sostenido este viernes que, con algunos de sus comentarios, el expresidente del Gobierno socialista Felipe González "demuestra que hace mucho tiempo que se quedó alejado de la realidad de Andalucía", de la que es natural, en tanto que es sevillano de nacimiento.

Así se ha pronunciado el portavoz socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla a preguntas de los periodistas sobre un comentario que realizó recientemente Felipe González, en el que el expresidente señalaba que "cada vez" le "inquieta más lo larga que se va haciendo la lista" de letras que identifica al colectivo Lgtbiq+.

Francisco Cuenca ha manifestado así que, "día a día, Felipe González demuestra que hace mucho tiempo que se quedó alejado de la realidad de Andalucía, de una tierra que es plural, que es rica, que es diversa", y en la que, "con mucho esfuerzo, el PSOE ha peleado y ha luchado por conseguir los derechos de esas personas que tienen el derecho a amar, a querer, a vivir como les parezca oportuno".

"Y después de esos años de lucha, nadie como el PSOE puede sacar pecho, puede sentirse orgulloso del trabajo que se ha hecho para conseguir esos derechos y libertades", ha abundado Francisco Cuenca antes de insistir en su idea de que el expresidente del Gobierno "se quedó hace mucho tiempo alejado de la realidad de esta tierra" de la que es natural, en tanto que es sevillano de nacimiento.

En esa línea, Cuenca ha opinado que, "seguramente", si Felipe González "viviera el día a día, que no lo hace, se daría cuenta de que esta tierra está formada por muchos hombres, mujeres y distintos colectivos, de distintos géneros, de distintos pareceres, de distintas formas de vida que, afortunadamente, hacen rica esta tierra", según ha concluido.