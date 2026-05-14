Puente cree que los activistas expulsados del Congreso seguirán acosando en el Senado "porque el PP tiene mayoría"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asiste a una sesión plenaria, en el Senado. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, cree que los activistas a los que se les ha suspendido la acreditación de prensa en el Congreso de los Diputdos seguirán acosando a políticos en el Senado "porque en el Senado quien tiene mayoría es el Partido Popular". Además ha calificado de "victoria pequeña" que ya no puedan ejercer "como 'espadistas' que se dedican al acoso" en la cámara baja.

Así lo ha asegurado este jueves en Granada durante un acto de campaña del PSOE de cara a las elecciones del 17M, en una clara alusión, pero sin nombrarlos, a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, a quienes ha acusado "de no preguntar nada", sino de "insultar, acosar, agredir o acosar a las familias" de políticos de izquierda.

En su intervención, y tras reivindicar "orgullo sin complejos" por "referentes" socialistas como Manuel Chaves o Francisco Griñán --expresidentes de Andalucía-- o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Óscar Puente ha dicho que de lo que sí hay que avergonzarse "es de llamar periodistas a 'espadistas' que se dedican al acoso".

"Hoy por fin salen del Congreso de los Diputados. En fin, una victoria pequeña porque no estarán en el Congreso, pero estarán en las puertas de nuestras casas como están esperándonos a veces o acompañándonos hasta la puerta de nuestras casas", ha expuesto.

"Dicen que para hacernos preguntas incómodas. No, no preguntan nada, solo insultan, acosan, agreden, acosan a nuestras familias, pero ya no lo van a hacer, al menos en el Congreso de los Diputados. Seguirán haciéndolo en el Senado, porque en el Senado quien tiene mayoría es el Partido Popular", ha agregado.

Puente ha recordado su primera experiencia con quien ha denominado como un "escuadrista" que le siguió hasta el baño en su primer día en el Congreso de los Diputados: "¿Cómo puede haber en espacios en los que uno tiene que tener una cierta libertad y también una cierta individualidad este tipo de sujetos persiguiéndote por la cámara, con el móvil en ristre, hasta el mismo servicio?", ha dicho que pensó en aquel momento.

CREE QUE LA MEDIDA LLEGA TARDE

El ministro ha hecho una reflexión en torno al hecho de que ya no puedan acceder al Congreso de los Diputados --al que se ha referido como lugar de trabajo y templo de la democracia-- y ha señalado que "esta medida llega tarde, ya que una democracia fuerte tiene que adoptar este tipo de medidas antes".

"Si una democracia no se protege, pasa lo que pasa y aquí en este país conocemos bien la historia: Cuando las democracias ceden ante la presión de los escuadristas y del fascismo y de la extrema derecha pues acabamos como acabamos", ha dicho el ministro.

"Tarde pero bienvenido sea", ha dicho Puente, que ha opinado que "no será el último episodio chusco y grotesco que viviremos con estos personajes pero en cualquier caso al menos dentro del Congreso de los Diputados no lo viviremos", punto en el que también ha afirmado sobre este asunto que "hoy es un día alegre y mejor para nuestra democracia con esta gente fuera de las instituciones".