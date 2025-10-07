Puente presume de invertir "seis veces más" que Rajoy en Andalucía, donde "no necesitan al PP, sobre todo las mujeres"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez "no le niega nada a Andalucía" en materia de infraestructuras ferroviarias y ha asegurado que la comunidad autónoma "y sobre todo las mujeres, no necesitan al PP", en alusión a los problemas detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Así ha contestado Puente a la pregunta formulada por el senador del PP Fernando Priego en relación a la treintena de inversiones pendientes en Andalucía en materia ferroviaria. "Importantes retrasos" que "están suponiendo un recorte de oportunidades". Andalucía "converge como nunca y no es justo", ha criticado Priego, que ha afeado al ministro que "nos dice que nos preparemos para los próximo tres años, con más incumplimientos". "Son los responsables del destrozo de este servicio público", ha lamentado el senador del PP.

En su intervención, Puente ha comparado lo impulsado por el Ministerio en 2024 y lo hecho por este departamento en 2017, el último ejercicio del Ejecutivo entonces de Mariano Rajoy. Así, en 2024, Transportes ejecutó en Andalucía 1.079 millones de euros frente a 549 en 2017. Concretamente, de los 1.079 millones, 617 fueron directamente a obra ferroviaria.

"Pero si ustedes ejecutaban poco, es que licitaban aún menos", ha subrayado el ministro Óscar Puente. En este punto, el último año de Gobierno del Partido Popular, el Ministerio licitó en Andalucía 304 millones de euros. "El Gobierno de Sánchez ha licitado 1.422 y en lo que va de año, en agosto de 2025, ya hemos superado los 1.407 millones", ha puntualizado Puente.

"Pero al PP las cifras no le importan, ha apostillado el ministro socialista que sobre el ferrocarril ha destacado los 720 millones de euros licitados frente a 51 millones del PP. "Sin licitar es imposible ejecutar", ha reprochado a los 'populares'. Sobre las "incidencias" en la Alta Velocidad Madrid-Sevilla, "hemos estado invirtiendo en 2014 hasta 750 millones de euros en renovarla complementamente porque no se había tocado desde los años noventa".

En cuanto a Almería, "hablan ustedes de que somos los responsables de que el AVE no haya llegado a Almería. ¡Pero si cuando nosotros llegamos al Gobierno ustedes acababan de tapar los túneles que comunicaban Murcia con Almería y hemos tenido que destaparlos y construir la infraestructura. Me parece el colmo que el PP diga que somos los responsables cuando ustedes no es que no construyeran, es que se encargaron de tapar los túneles para que por ahí no se hiciera absolutamente ninguna obra".

"Si Andalucía necesita algo, desde luego no es al Partido Popular, porque incluso en los medios de transporte que son competencia exclusiva del territorio, como el Metro de Sevilla, la mitad de la financiación la está poniendo el Gobierno de España. Lo que no necesita Andalucía es más Partido Popular y, sobre todo, las que no necesitan más Partido Popular en Andalucía son las mujeres", ha concluido Puente su intervención.