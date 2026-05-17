Rafael Sánchez Rufo (Por Andalucía): "Hay que salir a votar y contribuir a construir una Granada mejor"

El Candidato Número Uno Por Granada De La Coalición Por Andalucía A Las Elecciones Autonómicas, Rafael Sánchez Rufo, Ha Asegurado Que Este Domingo "Hay Que Salir A Votar Y A Contribuir A Una Granada Mejor". - POR ANDALUCÍA

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno por Granada de la coalición Por Andalucía a las elecciones autonómicas, Rafael Sánchez Rufo, ha asegurado que este domingo "hay que salir a votar y a contribuir a una Granada mejor".

En este sentido se ha pronunciado S. Rufo tras ejercer su derecho al voto junto a la diputada provincial y líder de IU en la provincia, Mari Carmen Pérez.

"Hoy es el día en el que a la gente de Granada que le importa la vivienda, que le importa la sanidad pública, que le importa la dependencia, que le importa el empleo y que le importa su provincia y Andalucía, tiene que salir a votar y con su voto contribuir a construir una Granada mejor en una Andalucía mejor", ha dicho el candidato.

Sánchez Rufo ha hecho un llamamiento a la participación de todos los granadinos y granadinas en este día "para con su voto contribuir a hacer avanzar Andalucía".