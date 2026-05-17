El alcalde de Sevilla resalta la "normalidad" de la jornada electoral en la provincia y hace un llamamiento al voto

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ejerciendo su derecho al voto. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha ejercido este domingo, 17 de mayo, su derecho al voto en las elecciones autonómicas andaluzas en el Ayuntamiento, donde ha hecho un llamamiento a que todos los sevillanos acudan a sus colegios electorales para votar.

En declaraciones a los medios, el primer edil ha indicado que el inicio de la jornada electoral ha transcurrido en la capital hispalense con "normalidad" y sin incidencias. "Creo que va a ser un día intenso, un día largo, ha nacido bien, sin incidencias en la constitución de los colegios, de las mesas electorales, y yo lo que llamaría hoy a todos los sevillanos, a todas las sevillanas a que se echaran a la calle a votar".

Finalmente, Sanz ha recalcado que tanto Andalucía como la ciudad de Sevilla "también se juegan mucho", afirmando que "lo más importante es que no faltemos ninguno a votar".



