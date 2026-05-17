La cabeza de lista del PSOE de Granada presenta recurso tras votar en una mesa que no le correspondía

Archivo - Foto de archivo de la cabeza de lista del PSOE por la provincia de Granada a las elecciones autonómicas del 17M, Olga Manzano. - PSOE-A - Archivo

CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE por la provincia de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha recurrido tras una incidencia administrativa al ejercer su voto, que fue depositado en la urna de una mesa donde no le correspondía.

Así lo ha informado el PSOE en una nota informativa en la que expone que Manzano ha acudido en la mañana de este domingo a ejercer su derecho al voto en la mesa electoral en la que tradicionalmente ha votado, ubicada en la Mesa 1 de la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo.

Y añaden los socialistas que, una vez depositado su voto con la autorización de la mesa, los responsables de esta se han percatado a posteriori de que, en esta ocasión, la electora debía haber ejercido el voto en la Mesa 2.

"Tras comunicarse la incidencia a la Junta Electoral, la jueza competente ha determinado que no se permita nuevamente el ejercicio del derecho al voto a Olga Manzano y que se proceda a la anulación, por azar, de uno de los votos contenidos en la urna de la Mesa 1", exponen desde el PSOE.

Ante esta decisión, el partido socialista ha presentado un recurso al considerar que "este hecho no altera ni afecta al resultado total del municipio y que existen mecanismos suficientes para dejar constancia de la incidencia sin necesidad de invalidar ningún voto emitido".

En este sentido, el recurso solicita que se haga constar expresamente que Olga Manzano ha ejercido su derecho al voto en la Mesa 1 de la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo.

El coordinador de campaña del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha subrayado que Manzano ha ejercido su derecho al voto en la misma ubicación en la que lo ha hecho habitualmente y siguiendo las indicaciones del propio procedimiento electoral en el colegio y que, este hecho, en nada afecta al resultado final.

"La incidencia detectada responde exclusivamente a una cuestión administrativa relacionada con la asignación de mesa dentro del mismo centro electoral, por lo que espera que la reclamación del PSOE sea tenida en cuenta", ha explicado.

