Beatriz Sánchez (Vox Granada): "Elegir el futuro de uno es para estar muy feliz"

La candidata número uno de Vox por la provincia de Granada a las elecciones autonómicas andaluzas, Beatriz Sánchez Agustino, ha destacado este domingo tras ejercer su derecho al voto que "elegir el futuro de uno es para estar muy feliz". - VOX

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Vox por la provincia de Granada a las elecciones autonómicas andaluzas, Beatriz Sánchez Agustino, ha destacado este domingo tras ejercer su derecho al voto que "elegir el futuro de uno es para estar muy feliz".

Así, la líder de la formación se ha mostrado agradecida con todos los que participan con su labor en las mesas electorales, así como CON los apoderados e interventores, tras depositar su voto en una urna instalada en el colegio Andrés Segovia de la capital granadina.

Ha calificado el día como "muy importante para toda Andalucía" y ha dado la enhorabuena, especialmente, "a esos jóvenes que votan por primera vez, que están muy ilusionados". "Se les ve y simplemente desear que sea una buena jornada, una jornada feliz porque elegir el futuro de uno yo creo que es para estar muy feliz", ha añadido.

Sánchez Agustino también ha deseado que no haya ningún incidente durante la jornada electoral y que los andaluces y granadinos se animen a votar, "que es lo que hay que desear hoy".